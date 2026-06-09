Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, δύο ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, απειλή, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, μέσω διαδικτύου, σε βάρος αστυνομικού.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος πέντε χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι σύμφωνα με την καταγγελία δημοσίευαν επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα του αστυνομικού με περιεχόμενο συκοφαντικό και εξυβριστικό, το οποίο παρακινούσε σε βία εναντίον του.

Ειδικότερα, με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, στην Καλλιθέα, χρήστες του διαδικτύου προέβαιναν σε δημοσιεύσεις μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον ανωτέρω αστυνομικό με το περιστατικό κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα καθώς και από την ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν μέσω ανοιχτών πηγών του διαδικτύου, διακριβώθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ως διαχειριστές των δύο από τους πέντε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας οι οποίες θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.