Χιλιάδες Παλαιστίνιοι παγιδευμένοι από τις μάχες γύρω από νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ελπίζουν πως θα μπορέσουν να φύγουν σήμερα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, που δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό εδώ και μέρες και βρίσκεται σε περιοχή που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, στο ενδεχόμενο συμφωνίας για να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι από τους 240 ομήρους της Χαμάς, προϋπόθεση κατ’ αυτόν για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Όσο λιγότερο μιλήσω γα το ζήτημα αυτό, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα», είπε ο κ. Νετανιάχου, χωρίς να αναφερθεί στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, καθώς πλέον διανύει την 38η ημέρα του ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διέπραξε άνευ προηγουμένου επίθεση με 1.200 νεκρούς, κυρίως αμάχους, την πιο πολύνεκρη από καταβολής του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 11.180 ανθρώπους, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχους, ανάμεσά τους 4.609 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι μάχες επικεντρώνονται στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, κυρίως γύρω από νοσοκομεία όπου ο ισραηλινός στρατός θεωρεί πως βρίσκονται στρατηγικές υποδομές της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιεί ασθενείς και άμαχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες», όπως επιμένει.

Η ολοκληρωτική πολιορκία που επέβαλε το Ισραήλ την 9η Οκτωβρίου στερεί από τον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα τρόφιμα και τα φάρμακα, ενώ 1,6 εκατ. από τα 2,4 εκατ. κατοίκους έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική.

Δύσκολη διέλευση

Κάπου 200.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν τις τελευταίες τρεις ημέρες από το βόρειο τμήμα της περιοχής μέσω των «διαδρόμων» που ανοίγουν καθημερινά κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών «παύσεων», κινούμενοι προς νότο, όπου οι βομβαρδισμοί και οι μάχες δεν έχουν τόση σφοδρότητα, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός το βράδυ του Σαββάτου.

Πέραν του Σίφα, η κατάσταση είναι περίπλοκη και σε άλλα νοσοκομεία στη Γάζα, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ζακούτ, διευθυντή των νοσοκομείων στον θύλακα: ασθενείς «βρίσκονται στους δρόμους, χωρίς καμιά περίθαλψη» έπειτα από «εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς» σε δυο παιδιατρικά νοσοκομεία, τα Νάσερ και Ραντίσι. Άλλο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, το Αλ Κουντς («Ιερουσαλήμ»), σταμάτησε να λειτουργεί χθες εξαιτίας έλλειψης καυσίμων και άρα ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

«Ο ισραηλινός στρατός μας διέταξε να βγούμε από το νοσοκομείο Αλ Κουντς το πρωί», είπε ο Ισλάμ Σαμάλα, που διένυσε κάπου δέκα χιλιόμετρα με τα πόδια, έχοντας στην αγκαλιά την κόρη του, ενώ η σύζυγός του και τα άλλα τρία παιδιά τους ακολουθούσαν με δυσκολία.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως άνοιξε «ασφαλείς» διαδρόμους για να φύγουν άμαχοι από κάποιες δομές υγείας, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου Σίφα, όπου είχαν καταφύγει 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους αριθμούς της Χαμάς και του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσθεσε πως ο «ανθρωπιστικός διάδρομος» για να φύγει ο κόσμος από το νοσοκομείο προς νότο συνεχίζει να «λειτουργεί».

Όμως «(ισραηλινά) άρματα μάχης έχουν πλέον θέσει υπό πλήρη πολιορκία το νοσοκομείο Ας Σίφα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς, ο Γιούσεφ Αμπού Ρις, υπογραμμίζοντας πως «650 ασθενείς, ανάμεσά τους περίπου σαράντα νεογνά σε θερμοκοιτίδες, απειλούνται να πεθάνουν» καθώς είναι μέσα σε αυτό.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες πως «πέντε νεογνά που είχαν γεννηθεί πρόωρα» και «επτά ασθενείς (που νοσηλεύονταν) σε μονάδες εντατικής θεραπείας» πέθαναν λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης στο νοσοκομείο Σίφα.

Ωστόσο κι αυτοί που μπόρεσαν να πάνε στο νότιο τμήμα του θυλάκου βλέπουν κι αυτό να μπαίνει στο στόχαστρο ισραηλινών πληγμάτων. Στην Μπάνι Σουχάιλα, κοντά στη Χαν Γιούνις, βομβαρδίστηκαν κάπου δέκα σπίτια με αποτέλεσμα «να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά», σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας της Χαμάς.

«Δεν έχω ούτε φρυγανιά να ταΐσω τα παιδιά μου, είπε η 42χρονη Ουμ Γιακούμπ, που έφθασε στη Χαν Γιούνις πριν από τρεις ημέρες, μαζί με τον σύζυγό της και τα επτά παιδιά τους.

«Μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Μέσω X (του πρώην Twitter), ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, χαρακτήρισε «φρικτή και επικίνδυνη» την κατάσταση στο νοσοκομείο Σίφα, έπειτα από «τρεις ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό».

«Τα πυρά και οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί γύρω του επιδεινώνουν τις ήδη πολύ δύσκολες συνθήκες», συνέχισε ο Δρ. Τέντρος. «Ο κόσμος δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλός όταν νοσοκομεία, που θα έπρεπε να να είναι ασφαλή καταφύγια, μετατρέπονται σε τόπους θανάτου, καταστροφής, απελπισίας. Κατάπαυση του πυρός τώρα», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα.

Ωστόσο ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε χθες ενάντιος στην «άμεση» κατάπαυση του πυρός.

Στο μεταξύ ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτσογκ, τόνισε –σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία– ότι δεν «κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βλάπτει εσκεμμένα άμαχους» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφερόμενος στη συνέντευξή του στο BBC την Παρασκευή, με την οποία «παρότρυνε το Ισραήλ να σταματήσει» τους «βομβαρδισμούς που σκοτώνουν αμάχους» στον θύλακο.

Ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ –το οποίο αρνείται πως βάζει στο στόχαστρο εσκεμμένα πολιτικές εγκαταστάσεις–, η Ουάσιγκτον, ανέφερε πως εναντιώνεται στις μάχες σε νοσοκομεία στη Γάζα, όπου «αθώοι, ασθενείς που δέχονται ιατρικές φροντίδες, βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά».

Από την πλευρά της, καταδικάζοντας με ανακοίνωση του επικεφαλής της διπλωματίας της την «χρήση από τη Χαμάς νοσοκομείων και αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων», η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε το Ισραήλ «να επιδείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να εγγυηθεί την προστασία των αμάχων, την ώρα που η ανησυχία πως ο πόλεμος θα πάρει ευρύτερες διαστάσεις εντείνεται.

Εξάπλωση;

Η διεθνής κοινότητα φοβάται εξάπλωση της σύγκρουσης, πάνω απ’ όλα στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών κλιμακώθηκαν χθες, ακόμα και πέρα από την περιοχή όπου δρουν οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ και βασικού υποστηρικτή της Χαμάς.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες στο Ισραήλ όταν αντιαρματικός πύραυλος έπεσε στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Ο ισραηλινός στρατός ανταπέδωσε το πλήγμα στοχεύοντας θέση από την οποία προήλθε, στον νότιο Λίβανο, όπου επιχειρεί ο ένοπλος βραχίονας του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν. Παράλληλα, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ ανακοίνωσε πως κυανόκρανος τραυματίστηκε από πυρά που δεν είναι σαφές από ποιον βλήθηκαν.

Ενώ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Κυριακή νέα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις «συνδεόμενες» με το Ιράν, ανταποδίδοντας τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις» εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στη συριακή και στην ιρακινή επικράτεια, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Λόιντ Όστιν.

Επρόκειτο για την τρίτη φορά μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες που το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως στοχοποίησε εγκαταστάσεις στη Συρία που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν· η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Ισλαμική Δημοκρατία ότι βρίσκεται πίσω από την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων της στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

