Προβάδισμα 15 μονάδες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, τρεις μόλις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse η οποία παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη την περίοδο 13 Μαΐου - 15 Μαΐου 2024 σε δείγμα 1.104 ψηφοφόρων.

Η δημοσκόπηση, αναλύει με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση όπως επίσης και τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Ταγίπ Ερντογάν, αν προτίθενται να πάνε να ψηφίσουν και τι θα ψήφιζαν σε περίπτωση διεξαγωγής των ευρωεκλογών την ερχόμενη Κυριακή.

Αξιολόγηση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Αναλυτικότερα, στο ερώτημα «πώς αξιολογείτε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», το 32% την αξιολογεί θετικά, το 30% ουδέτερα και το 27% αρνητικά.

Στην ίδια ερώτηση, και με βάση τον πολιτικό αυτοχαρακτηρισμό, το 50% των ψηφοφόρων που τοποθετούν τον εαυτό τους στην Αριστερά αξιολογούν τη συνάντηση αρνητικά, το 26% ουδέτερα και το 12% θετικά.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους που τοποθετούν τον εαυτό τους στην Κεντροαριστερά, το 41% αξιολογεί ουδέτερα τη συνάντηση, το 27% αρνητικά και το 22% θετικά.

Επίσης, το 44% των ψηφοφόρων που τοποθετούν τον εαυτό τους στο Κέντρο αξιολογούν τη συνάντηση θετικά, το 26% ουδέτερα και το 24% αρνητικά.

Το 61% των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς αξιολογούν θετικά τη συνάντηση, το 24% αρνητικά και μόλις το 9% αρνητικά ενώ όσοι τοποθετούνται στη Δεξιά, το 42% την αξιολογεί θετικά, το 28% ουδέτερα και το 27% αρνητικά.

Αν θα πάνε να ψηφίσουν

Στην ερώτηση «αν θα πάτε να ψηφίσετε στις ερχόμενες Ευρωεκλογές», το 74% λέει σίγουρα ναι, το 15% μάλλον ναι, το 3% μάλλον όχι και μόλις το 1% λέει σίγουρα όχι. Επιπλέον, το 7% δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Στην ίδια ερώτηση ανά πρόθεση ψήφου, το 80% όσων προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ δηλώνουν σίγουρα ναι, το 13% μάλλον ναι, το 5% δεν έχει αποφασίσει και το 2% μάλλον όχι. Από όσους προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ το 81% λέει ότι σίγουρα θα πάει να ψηφίσει, το 12% μάλλον θα πάει, το 5% δεν έχει αποφασίσει και το 2% μάλλον δεν θα πάει.

Από εκείνους που προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το 77% απαντάει σίγουρα ναι, το 16% μάλλον ναι, 4% δεν έχει αποφασίσει και το 3% μάλλον όχι.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους που ανήκουν στη «Γκρίζα ζώνη», το 35% λέει ότι σίγουρα θα πάει να ψηφίσει, το 30% μάλλον θα πάει, το 9% μάλλον όχι, το 7% σίγουρα όχι και ένα 19% δεν ξέρει, είτε δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Στην ερώτηση «πόσο σίγουροι είστε ότι τελικά θα ψηφίσετε αυτό που επιλέξατε», το 68% λέει πολύ, το 22% αρκετά, το 8% μέτρια, και 1% λέει λίγο και ελάχιστα έως καθόλου.

Στην ίδια ερώτηση και με βάση την ηλικιακή ομάδα όσων απάντησαν τι θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, το 41% της ηλικιακής ομάδας 17-29 ετών απάντησε ότι είναι αρκετά σίγουρο τι θα ψηφίσει, το 37% πολύ σίγουρο και το 19% μέτρια σίγουρο.

Στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών, το 53% λέει ότι είναι πολύ σίγουρο ότι θα ψηφίσει αυτό που επέλεξε, το 33% αρκετά σίγουρο και το 8% μέτρια.

Στην ηλικιακή ομάδα 45-59 ετών, το 72% λέει ότι είναι πολύ σίγουρο, το 22% αρκετά και 5% μέτρια σίγουρο.

Τέλος, στην ηλικιακή ομάδα 60 ετών και άνω το 86% λέει ότι είναι πολύ σίγουρο, το 9% αρκετά και το 4% μέτρια.

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «πώς θα επιλέξετε τι θα ψηφίσετε στις ερχόμενες εκλογές», το 50% απαντά το ίδιο με τις εθνικές εκλογές, το 27% με κριτήριο τα καλύτερα πρόσωπα και προτάσεις και το 13% για να τιμωρήσει ή να στείλει ένα μήνυμα.

Στην ίδια ερώτηση, το 62% των ψηφοφόρων της ΝΔ (όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στις εθνικές εκλογές το 2023), απαντά ότι θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές το ίδιο με τις εθνικές, το 17% με βάση τα καλύτερα πρόσωπα και τις καλύτερες προτάσεις και το 14% για να τιμωρήσει ή να στείλει ένα μήνυμα.

Πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί του συνόλου του δείγματος, και στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε Ευρωεκλογές, τι θα ψηφίζατε» η ΝΔ προηγείται με 29%, μισή μονάδα υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse (1-3 Απριλίου). Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος φαίνεται να έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση με 14% (έχοντας κερδίσει μια μονάδα), το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο με 11% και στη συνέχεια τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση με 8%, εκτοπίζοντας από την τέταρτη θέση το ΚΚΕ που συγκεντρώνει 7%. Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνουν 3%. Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν 2,5% και η Φωνή Λογικής 2,1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 12,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, βάσει κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 33%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 16% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση και πάλι τέταρτη με 9%, το ΚΚΕ με 8%, το κόμμα της Νίκης και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με 3% και η Φωνή Λογικής με 2,4%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με μεγάλη διαφορά, 36% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 12%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1%. Επίσης, το 22% απαντάει κανένας.

