Xαμάς: 11.078 oι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως 11.078 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, 4.506 ήταν παιδιά και 3.027 γυναίκες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας. Εξάλλου, 27.490 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε επίσης πως 21 νοσοκομεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και 47 κέντρα υγείας δεν παρέχουν υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.