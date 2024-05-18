Καλλιτέχνης από τη Σκωτία δηλώνει έκπληκτη από την αυξημένη ζήτηση που έχουν τα ψεύτικα γλυκά και φαγητά που δημιουργεί, μετά την εμφάνισή τους πέρυσι στην επιτυχημένη ταινία της Barbie.

Η Kerry Samantha Boyes είδε τα παγωτά της με κυματισμό βατόμουρου να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εναρκτήριες σκηνές της χολιγουντιανής επιτυχίας που διαδραματίστηκαν στην παραλία.

Η καλλιτέχνης από τη Σκωτία κατασκευάζει υψηλής ποιότητας και ρεαλιστικά γλυπτά τροφίμων για μια σειρά χρήσεων, από ιστορικά σπίτια και μουσεία μέχρι ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Από τότε που ξεκίνησε την επιχείρησή της στο Fake Food Workshop πριν από έξι χρόνια ως start-up για τραπέζι κουζίνας, έχει αναπτυχθεί γρήγορα.

Η μητέρα τριών παιδιών έχει τώρα το δικό της κατάστημα ψεύτικων τροφίμων και στούντιο στη νοτιοδυτική Σκωτία, με μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα πελατών σε όλο τον κόσμο.

Η Boyes περιγράφει τη δουλειά της ως «ένα μείγμα τέχνης, γαστρονομικής καινοτομίας και γλυπτικής φινέτσας» με στόχο «να κάνει εκπληκτική εντύπωση».

Όπως επισημαίνει η ίδια στο BBC, η έμπνευση για τις δημιουργίες της προέρχεται από τον ξυλουργό πατέρα της. «Πάντα πειραματιζόμουν με διαφορετικά υλικά και πώς να δημιουργήσω διαφορετικά έργα τέχνης, όπως είναι τελικά αυτό. Η έμπνευσή μου προέρχεται από τον μπαμπά μου. Περνούσα πολύ χρόνο μαζί του όσο δούλευε. Ήταν ξυλουργός, αλλά ήταν αρκετά δημιουργικός. Πάντα πειραματιζόμουν με τη δουλειά μου. Το τελικό αποτέλεσμα που βλέπετε είναι μετά από μια σειρά δοκιμών», λέει χαρακτηριστικά.

Η Boyes ξεκίνησε την επιχείρησή της ως χόμπι, με τις δημιουργίες να πωλούνται σε αγορές χειροποίητων κατασκευών ή στο διαδίκτυο μέσω του Etsy.

Τη συνταγή και τη διαδικασία για το ψεύτικο φαγητό τα κρατάει καλά φυλαγμένα, αλλά αποκάλυψε ότι ένα από τα πολλά συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι οι βαμμένες ρητίνες.

Οι δημιουργίες της, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην Barbie πέρυσι, εμφανίστηκαν στο Hobbiton Movie Set στη Νέα Ζηλανδία - όπου γυρίστηκε ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών - και στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης.



