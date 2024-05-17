Πρεμιέρα έκανε χθες Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024, η πολυαναμενόμενη Megalopolis του Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ των Καννών, αποκαλύπτοντας ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο που ο 85χρονος σκηνοθέτης ετοίμαζε επί δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Variety, για ακόμη μια φορά ο Κόπολα έκανε τους πάντες στις Κάννες να μιλούν για αυτόν, με το δυστοπικό του δράμα να διχάζει το κοινό, που παρευρέθηκε στην πρεμιέρα.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα τετράλεπτο standing ovation κατά την είσοδό του σπουδαίου σκηνοθέτη στην αίθουσα. Αφού έπεσαν οι τίτλοι τέλους – που περιλάμβαναν ένα αφιέρωμα στην εκλιπούσα σύζυγό του Eleanor – και άρχισε το χειροκρότημα, ο Coppola αγκάλιασε τους πρωταγωνιστές του, Adam Driver και τον Giancarlo Esposito και συγκινήθηκε καθώς έβγαζε λόγο αφιερώνοντας την ταινία στην ελπίδα και την οικογένεια.

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είναι τόσο αδύνατο να βρω λόγια για να σας πω πώς αισθάνομαι», είπε ο Coppola και στη συνέχεια παρουσίασε τα μέλη της οικογένειάς του στο κοινό. «Αλλά δεν ήταν η μόνη οικογένεια, γιατί όλοι αυτοί οι υπέροχοι ηθοποιοί και άνθρωποι ήταν όλη η οικογένειά μου. Όπως λέει ο Σίζαρ [ο χαρακτήρας του Driver στην ταινία], είμαστε όλοι μια οικογένεια. Είστε όλοι τα ξαδέλφια μου. Είμαστε ένα. Είμαστε η ανθρώπινη οικογένεια. Όπως βλέπετε στο τέλος, σε αυτούς πρέπει να υποσχεθούμε πίστη: σε ολόκληρη την οικογένειά μας και σε αυτό το όμορφο σπίτι, τη Γη, που έχουμε. Αυτή είναι η ευχή μου. Να είναι τα παιδιά που θα κληρονομήσουν αυτόν τον όμορφο κόσμο από εμάς. Η πιο σημαντική λέξη που έχουμε είναι η πιο όμορφη λέξη σε κάθε γλώσσα: «esperanza». Ελπίδα. Και σε αυτή το αφιερώνω».

Όσο ένθερμη κι αν ήταν η ανταπόκριση του κοινού στην παρουσία και τα λόγια του σκηνοθέτη, τόσο διχασμένη φάνηκε να είναι η ανταπόκριση των κριτικών για το «Megalopolis».

