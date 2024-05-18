Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Κρήτη, η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 16,6 ναυτικών μιλίων δυτικά του Γαιδουρονησίου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 32 άτομα, 28 άνδρες και 4 γυναίκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη διάσωση συμμετείχαν τρία πρωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια από πλωτό του Λ.Σ. στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο περισταστικό που σημειώθηκε στην Κρήτη μέσα σε τρεις ημέρες, καθώς την Παρασκευή 17/5 το απόγευμα εντοπίστηκε βάρκα με 51 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης 16/5 διεσώθησαν 42 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, με τρεις αλλοδαπούς να παραμένουν αγνοούμενοι.

Επίσης, τα ξημερώματα του Σαββάτου εντοπίστηκαν στη νήσο Καλόλιμνος, βορειονατολικά της Καλύμνου άλλοι 46 μετανάστες. Με λίγες ώρες διαφορά, σήμερα, πρωινές ώρες, 20 ακόμα αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη Νίσυρο, όπου, επίσης, τους μετέφερε ταχύπλοο.

Οι 46 μετανάστες (16 άνδρες, 7 γυναίκες και 23 παιδιά) έχουν ήδη μεταφερθεί στο λιμάνι της Καλύμνου με σκάφος του λιμενικού.

Σύμφωνα με δήλωση τους είχαν επιβιβαστεί σε ταχύπλοο από τηn περιοχή “Turgutreis” της Τουρκίας, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 1.700 έως 10.000 δολάρια έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο της Καλύμνου

Πηγή: skai.gr

