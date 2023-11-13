Το 2020, το νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο Helen & Hard ολοκλήρωσε δύο δενδρόσπιτα Woodnest, καταλύματα αγκιστρωμένα σε πεύκα στους απότομους λόφους της πόλης Odda. Φέτος, οι αρχιτέκτονες πρόσθεσαν δύο επιπλέον δενδρόσπιτα - το προσωνύμιό τους είναι «Καμπίνες στη Βουνοκορφή» - και πλέον είναι τέσσερα.

Όπως και τα προηγούμενα, αυτά τα μικροσκοπικά καταλύματα αιωρούνται έξι μέτρα πάνω από το έδαφος του δάσους και κάθε ένα είναι αγκιστρωμένο σε ένα πεύκο με μια χαλύβδινη στεφάνη, φέρνοντας στον νου περιπέτειες σκαρφαλώματος σε δέντρα. Κάθε καμπίνα έχει εμβαδόν μόλις 14 τετραγωνικά μέτρα και έχει λαξευμένη ξύλινη μπανιέρα και ένα κρεβάτι που κατεβαίνει από το ταβάνι με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τα δενδρόσπιτα Woodnest απευθύνονται σε λάτρεις της υπαίθρου οι οποίοι φτάνουν εκεί μετά από εικοσάλεπτη ανάβαση μέσα από τα δάση που περιβάλλουν την Odda. Από αυτή τη φωλιά, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θέα μέσα από τα γειτονικά δέντρα κοιτώντας το μακρινό φιορδ και τα βουνά πέρα.

Το όλο πρότζεκτ είναι μια εξερεύνηση των δυνατοτήτων του ξύλου ως δομικό υλικό: η κάθε δομή είναι κατασκευασμένη από μια σειρά ακτινωτών επικαλυμμένων πολυστρωματικών ξύλινων δοκίδων και το εξωτερικό της είναι καλυμμένο με ανεπεξέργαστα πέταυρα από φυσικό ξύλο τα οποία παλιώνουν με τον καιρό, εναρμονιζόμενα με το φυσικό περιβάλλον

«Οι ιδρυτές των Woodnest ξεκίνησαν με μια επιθυμία να κάνουν κάτι πριν πεθάνουν· οι Kjartan & Sally συναντήθηκαν με μια ενυπωσιακά κοινή και στους δύο επιθυμία, η Sally ήθελε να κοιμηθεί σε ένα δενδρόσπιτο και ο Kjartan ήθελε να φτιάξει ένα» λέει η ομάδα περιγράφοντας τις απαρχές των Woodnest.

«Το όνειρο άρχισε και τώρα είναι πραγματικότητα. Αυτή η οικογενειακή επιχείρηση στόχο έχει να σας φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση χωρίς να απαρνιέστε την πολυτέλεια. Εμπνεόμενα από το σκανδιναβικό ντιζάιν, τα Woodnest καμαρώνουν για μια συλλογή νορβηγικού ντιζάιν και προϊόντων που έχουν φιλοτεχνηθεί στην περιοχή.

Με μικρό αποτύπωμα άνθρακα μόλις 14 τετραγωνικών μέτρων, αυτά τα δενδρόσπιτα προσαρμόζονται τέλεια στο φυσικό περιβάλλον τους» προσθέτουν οι αρχιτέκτονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

