Τις σορούς τριών ομήρων, μεταξύ των οποίων και της Σάνι Λουκ, εντόπισαν και ανέκτησαν οι ισραηλινές αρχές, όπως ανακοίνωσε εκτάκτως ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.

Πρόκειται για την 22χρονη κοπέλα που είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ από τη Γερμανία για το φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου στο Ρέιμ του Ισραήλ, η οποία εμφανιζόταν χωρίς τις αισθήσεις της στην καρότσα ενός αγροτικού με άνδρες της Χαμάς.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης, οι ισραηλινές αρχές ανακάλυψαν τις σορούς των Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκαλέντερ (φωτό) στη Τζαμπαλίγια της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σοροί βρέθηκαν σε σήραγγες της Χαμάς.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι οι τρεις Ισραηλινοί σκοτώθηκαν επί τόπου από τη Χαμάς, και μετά τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Η επιχείρηση ήταν μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των IDF, και της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Νετανιάχου: "Οι υπόλοιποι όμηροι θα επιστρέψουν σπίτι"

Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε «συντετριμμένος» από την είδηση ότι ο Ισραηλινός Στρατός εντόπισε και ανέκτησε τα πτώματα των ομήρων Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκαλέντερ που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



«Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια δήλωσή του.



«Θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας - ζωντανούς και νεκρούς» δεσμεύτηκε στην ισραηλινή κοινή γνώμη.



«Συγχαίρω τις γενναίες δυνάμεις μας που με αποφασιστική δράση επέστρεψαν τους γιους και τις κόρες μας στο σπίτι» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η τραγική ιστορία της Σάνι Λουκ

Ήταν 7 Οκτωβρίου όταν η Εβραιογερμανίδα Σάνι Λουκ, πασιφίστρια και αντιρρησίας συνείδησης, χόρευε αμέριμνη στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ. Όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν βιάζοντας και σκοτώνοντας, η Σάνι φέρεται να κρύφτηκε σε κάποιους θάμνους και τηλεφώνησε στη μητέρα της, λέγοντάς της ότι θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Από εκεί, τα ίχνη της χάνονται, και επανεμφανίζονται μετά από μερικές ώρες, σε βίντεο όπου εμφανίζεται αναίσθητη να περιφέρεται από τη Χαμάς στη Γάζα. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ανακοινώνεται ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: skai.gr

