Ρωσικό δικαστήριο διατάσσει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Deutsche Bank

Ρωσικό δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων και μετοχών της Deutsche Bank στη Ρωσία, ως μέρος αγωγής που αφορά τη γερμανική τράπεζα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Η τράπεζα ήταν ένας από τους εγγυητές δανειστές στο πλαίσιο σύμβασης για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία με τη γερμανική Linde, η οποία τερματίστηκε λόγω των κυρώσεων από τη Δύση.
Η αγωγή υποβλήθηκε από την RusChemAlliance με έδρα την Αγία Πετρούπολη, μια κοινοπραξία που ανήκει κατά 50% στον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom, που είναι ο διαχειριστής του έργου.
Το διαιτητικό δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης απαγόρευσε στην Deutsche Bank να ασκήσει το 100% της συμμετοχής της στο εγκεκριμένο κεφάλαιο της ρωσικής θυγατρικής της, καθώς και της Deutsche Bank Technology Center LLC.
