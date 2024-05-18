Ξάνθη: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοσικλέτα - Έξι συλλήψεις

Συνελήφθησαν από την αστυνομία έξι ανήλικοι που έκλεψαν μοτοσυκλέτα στην Ξάνθη.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης έξι ανήλικοι ημεδαποί, οι οποίοι νωρίτερα αφαίρεσαν από περιοχή της πόλης μία δίκυκλη μοτοσικλέτα προκαλώντας σε αυτή φθορές.

Η μοτοσικλέτα που κλάπηκε, παρελήφθη από τον ιδιοκτήτη της.

Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

