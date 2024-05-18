Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανήλικοι έκλεψαν μοτοσικλέτα στην Ξάνθη και συνελήφθησαν

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης 

Ξάνθη: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοσικλέτα - Έξι συλλήψεις

Συνελήφθησαν από την αστυνομία έξι ανήλικοι που έκλεψαν μοτοσυκλέτα στην Ξάνθη.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης έξι ανήλικοι ημεδαποί, οι οποίοι νωρίτερα αφαίρεσαν από περιοχή της πόλης μία δίκυκλη μοτοσικλέτα προκαλώντας σε αυτή φθορές.

Η μοτοσικλέτα που κλάπηκε, παρελήφθη από τον ιδιοκτήτη της.

Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κλοπή Ξάνθη μοτοσυκλέτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark