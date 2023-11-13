Γεραπετρίτης: Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν έχουν χρώμα και εθνικότητα

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν έχουν χρώμα και δεν έχουν εθνικότητα» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στο συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Να επισημάνω το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ομόθυμη στάση εκ μέρους της ΕΕ, να καταδικάσουμε όλοι μαζί την τρομοκρατία, την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου η οποία δημιούργησε αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απομακρύνσεις Ελλήνων από την περιοχή, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «εχθές ολοκληρώσαμε τον κύκλο των μεταφορών. Τα τελευταία επτά άτομα ελληνικής καταγωγής ή ελληνικής ιθαγένειας βρέθηκαν με ασφάλεια στην Αίγυπτο».

Ειδικότερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε:

«Προσερχόμαστε σήμερα για να συζητήσουμε μείζονα θέματα τα οποία αφορούν την ΕΕ, τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Εκτός από το ζήτημα της διεύρυνσης της ΕΕ, θα συζητήσουμε για τρεις μείζονες κρίσεις οι οποίες ταλανίζουν την περιοχή μας και κλονίζουν την περιφερειακή και τη διεθνή ασφάλεια. Το ζήτημα της Ουκρανίας, το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, το ζήτημα της Αρμενίας και του Αζερμπαιτζάν. Ειδικά, για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ομόθυμη στάση εκ μέρους της ΕΕ, να καταδικάσουμε όλοι μαζί την τρομοκρατία, την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου η οποία δημιούργησε αυτό το καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, έχει φτάσει η στιγμή να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις του ανθρωπισμού, είναι κρίσιμο να υπάρξει ανθρωπιστική παύση, η οποία θα επιτρέψει διαδρόμους για πλήρη ανθρωπιστική βοήθεια, να μπορέσουν όσοι χρειάζονται βοήθεια ιατρική να έχουν την κατάλληλη θεραπεία, να αποκατασταθούν οι υποδομές οι οποίες έχουν πληγεί. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν έχουν χρώμα και δεν έχουν εθνικότητα.

Από την πρώτη στιγμή, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέβαλε μία τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε όσοι Έλληνες πολίτες επιθυμούν να μεταχθούν από το Ισραήλ και ειδικά από την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας να μεταφερθούν με ασφάλεια. Πράγματι, εχθές ολοκληρώσαμε τον κύκλο των μεταφορών. Τα τελευταία επτά άτομα ελληνικής καταγωγής ή ελληνικής ιθαγένειας βρέθηκαν με ασφάλεια στην Αίγυπτο. Ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλος όσων επιθυμούσαν να βγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών και ιδίως τις διπλωματικές μας αποστολές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο Κάιρο για μία πολύ δύσκολη προσπάθεια και να ελπίσουμε ότι η κρίση αυτή θα σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα».

Πηγή: skai.gr

