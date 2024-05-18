Οι Πανθέοι - Sneak Preview: Ο Ανδρέας αντιμετωπίζει ευθέως τον Κίτσο

Ο πόλεμος ξεσπά στην Ελλάδα και οι ήρωες πρέπει να κάνουν θυσίες. Παραμερίζουν τα θέλω τους, τις αντιπαραθέσεις τους και αυτό που λέει η καρδιά τους για να ταχθούν σε έναν κοινό σκοπό. Δύσκολες αποφάσεις και συγκινητικοί αποχαιρετισμοί στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Μετά την κηδεία της Δέσποινας, ο Ανδρέας αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ευθέως τον Κίτσο και τον κατηγορεί για την παράνομη σχέση του με τη Μάρμω. Εκείνος τότε, του αποκαλύπτει πως δεν έχει σκοπό να ολοκληρώσει το σχέδιό του και να φύγει μαζί της στο εξωτερικό.

Η Μάρμω, όταν βλέπει πως ο Κίτσος δεν εμφανίζεται στο ραντεβού τους, φεύγει αναστατωμένη από τη γαμήλια δεξίωση του Στάθη και πέφτει θύμα εκβιασμού από τον Μαρμάρη, που την απειλεί πως θα βγάλει στη φόρα το μυστικό της.

Ο Μεταξάς απορρίπτει το τελεσίγραφο των Ιταλών που ζητά την παράδοση της χώρας και ο πόλεμος ξεσπά στην Ελλάδα. Ο Θωμάς και ο Στέφανος αναγκάζονται να φύγουν για το μέτωπο αφήνοντας πίσω τους δικούς τους να θρηνούν.

Η Νίνα ανακαλύπτει νέα στοιχεία εναντίον του Μαρμάρη κι αποφασίζει να τον καταδώσει στην ασφάλεια. Καθώς ο κλοιός γύρω του στενεύει, εκείνος σε μια απεγνωσμένη κίνηση θα απαγάγει την Πέλλα, την ίδια στιγμή που η Ματούλα επιστρέφει ασφαλής στην Αθήνα.

Κι ενώ οι πρώτες απώλειες στο μέτωπο βυθίζουν σε βαθιά ανησυχία τον Ανδρέα, η Μάρμω έντρομη θα πληροφορηθεί από τον Τέλη την απόφαση του Κίτσου να καταταγεί.\



«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.