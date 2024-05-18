Λιμενικοί Δυτικής Κρήτης: SOS για το μεταναστευτικό

Την ενίσχυση των Υπηρεσιών και των πλωτών της μέσων, ζητά με επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Λιμενικού Σώματος και τους τοπικούς βουλευτές, η Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ε.Π.Λ.Σ.) Δυτικής Κρήτης.

Οπως επισημαίνει, «δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε αναγκασμένοι ως Ένωση να επανέλθουμε στο γνωστό θέμα του μεταναστευτικού που απασχολεί εντόνως τις Υπηρεσίες της περιφέρεια μας τους τελευταίους μήνες.

Όσο δεν γίνεται αντιληπτό από την ηγεσία μας ότι έχει καταστεί – εδραιωθεί ως προορισμός των μεταναστευτικών ροών η περιοχή μας, ιδιαίτερα τα νότια παράλια του νομού Χανίων (Χ. Σφακίων – Παλαιόχωρα -Ελαφονήσι) και της Νήσου Γαύδου, όσο προσπαθούν να υποβαθμίσουν τους αριθμούς και τα περιστατικά, όσο δεν παίρνονται μέτρα πραγματικής ενίσχυσης των Υπηρεσιών μας και των επιχειρησιακών μας μέσων τόσο η πραγματικότητα θα τους διαψεύδει.

Από τις αρχές του φθινοπώρου έως σήμερα τo προσωπικό των Υπηρεσιών της περιφέρειας μας σχεδόν καθημερινά έρχεται αντιμέτωπο με την διαχείριση περιστατικών διάσωσης, περισυλλογής, μεταφοράς, φύλαξη, μεταγωγής στην Αθήνα εκατοντάδων Π.Ε.Π.

Από την αρχή της έξαρσης του φαινομένου είχαμε ενημερώσει πολλές φορές την ηγεσία μας και όλους τους βουλευτές της περιφέρειας μας, για την δυσχερή κατάσταση που βρίσκονται οι Υπηρεσίες μας και τα πλωτά μέσα.

Ακόμα και σήμερα περιμένουμε να αποσταλεί, έστω ένα στέλεχος προς ενίσχυση σε Υπηρεσία της περιφέρειας μας και δεν το έχουμε δει….

Ακόμη περιμένουμε να ενισχυθούν τα πληρώματα των πλωτών μας μέσων και δεν το έχουμε δει….

Ακόμη περιμένουμε να ενισχυθεί το Π.Π.Λ.Σ. 920 με νέα στελέχη από παραγωγικές σχολές, παραμένοντας το μοναδικό στην κατηγορία του στο οποίο δεν έχει γίνει, και το οποίο στελεχώνεται αποκλειστικά από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ εκτελεί αποστολές 11 μήνες το έτος εκτός Χανίων και δεν το έχουμε δει…

Ακόμα τέλος περιμένουμε να αποκατασταθεί η άδικη αντιμετώπιση των Υπηρεσιών της Παλαιόχωρας, Χ. Σφακίων και Αγίας Γαλήνης σε σχέση με την αλλαγή κατηγορίας σε 3η και δεν το έχουμε δει…

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες της αγανάκτησης των στελεχών μας, η υπομονή των οποίων εξαντλείται αφού βάζοντας πρώτιστα μόνο το φιλότιμο τους, αυτό δεν φτάνει, όση υπερπροσπάθεια και αν καταβάλουν.

Η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματική ενίσχυση με στελέχη ανάλογη αυτής που ήδη γίνεται στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ζητάμε για άλλη μια φορά την άμεση πραγματική ενίσχυση των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών και των πλωτών μας και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνει πράξη.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.