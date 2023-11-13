Της Αθηνάς Παπακώστα

Υγειονομικοί και παγιδευμένοι εργαζόμενοι, ασθενείς και εκτοπισμένοι που βρίσκονται εντός του μεγαλύτερου νοσοκομείου στη Γάζα, Αλ Σίφα, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι προσέφερε βοήθεια προκειμένου βρέφη και άλλοι να καταφέρουν να απομακρυνθούν χθες, Κυριακή.

Όπως εξηγούν, οι μάχες μαίνονται σφοδρές εκτός του Αλ Σίφα το οποίο έχει σταματήσει τις λειτουργίες του από το περασμένο Σάββατο με ασθενείς που έχουν ανάγκη από μηχανική υποστήριξη και βρέφη που βρίσκονταν σε θερμοκοιτίδες να κινδυνεύουν κάθε λεπτό που περνά. Ήδη, έχει γίνει γνωστό από τον διευθυντή γιατρό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών ότι τρία βρέφη τα οποία είχαν γεννηθεί πρόωρα έχουν πια πεθάνει.

Σύμφωνα, όμως, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN, περίπου 100 άνθρωποι έχουν εκκενώσει το Αλ Σίφα αφού το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ασφαλείς διαδρόμους γύρω από αυτό.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας της Γάζας αρνείται τους εν λόγω ισχυρισμούς υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος φοβάται να εξέλθει του νοσοκομείου όπου και έχουν αναπτυχθεί και ελεύθεροι σκοπευτές, οι οποίοι δεν διστάζουν να ανοίξουν πυρ κατά κινήσεων εντός του νοσοκομείου.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν στη μεταφορά των βρεφών παραμένοντας σε επικοινωνία με το προσωπικό του νοσοκομείου με τη βρετανική ΜΚΟ, Medical Aid for Palestinians, που υποστήριζε επί σειρά ετών τη ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου να εξηγεί πως αυτό δεν γίνεται και πως μοναδική λύση είναι να πάψουν οι εχθροπραξίες στην περίμετρο του Αλ Σίφα. «Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο ενώ, κανένα άλλο δεν μπορεί να παραλάβει τα νεογέννητα», σημειώνει και προσθέτει πως «μοναδική ασφαλής επιλογή είναι το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση τώρα και να ανάψει το πράσινο φως για να φτάσουν καύσιμα στο νοσοκομείο».

Για το θέμα των καυσίμων μίλησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο αμερικανικό δίκτυο NBC τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει προσφέρει καύσιμα στο Αλ Σίφα αλλά η Χαμάς δεν επέτρεψε να τα παραλάβει το προσωπικό του. Τόνισε μάλιστα ότι «εμείς προσφερθήκαμε να τους δώσουμε αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσουν το νοσοκομείο, να λειτουργήσουν τις θερμοκοιτίδες και ούτω καθεξής, επειδή δεν έχουμε καμία απολύτως μάχη με τους ασθενείς ή τους αμάχους». Από την πλευρά του το νοσοκομείο ανέφερε ότι η προσφερόμενη ποσότητα των 300 λίτρων καυσίμων δεν θα έφτανε παρά μόνο για μισή ώρα.

Λίγο αργότερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη και στο αμερικανικό δίκτυο CNN όπου και υπογράμμισε ότι περίπου 100 άνθρωποι έχουν εκκενώσει το Αλ Σίφα και ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ασφαλείς διαδρόμους γύρω από αυτό με το υπουργείο Υγείας της Γάζας να αρνείται τους ισχυρισμούς του υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος φοβάται να εξέλθει του νοσοκομείου εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν.

Από την πλευρά τους, ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τονίζουν ότι δεν θέλουν να βλέπουν ένοπλες συγκρούσεις στα νοσοκομεία οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον «έχει ενεργές διαβουλεύσεις με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις γι' αυτό».

Τραγικές συνθήκες επικρατούν και στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, το νοσοκομείο Αλ Κουντς, το οποίο σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο παραμένει εκτός λειτουργίας ενώ, σύμφωνα με τον διευθυντή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Λωρίδας της Γάζας, Μοχάμεντ Ζακούτ, η επαφή με το παιδιατρικό νοσοκομείο Ραντίσι, το μοναδικό για παιδιά με καρκίνο, «έχει χαθεί».

Αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το Ρόιτερς, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων ενώ, λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια συμφωνία.

Η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει εφιαλτική.

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα αναθεωρείται προς τα πάνω. Πλέον οι νεκροί είναι τουλάχιστον 11.180 εκ των οποίων οι 4.609 είναι παιδιά και οι 3.100, γυναίκες. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατιωτικός κλοιός σφίγγει επικίνδυνα καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις διεισδύουν ολοένα και πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας με τις μάχες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το Ισραήλ να δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς απορρίπτοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.