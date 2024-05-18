Σταθερή κρίνεται πλέον η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Σλοβακίας.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Κάλινακ ανέφερε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Φίτσο, όσο είναι δυνατόν δεδομένης της κατάστασής του, μετά την απόπειρα δολοφονίας του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα είναι ακόμη απίθανη.

Είμαστε κοντά σε μια θετική πρόγνωση, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Κάλινακ είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει ανάγκη να μεταβιβαστούν τα επίσημα καθήκοντα του Φίτσο.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση χθες, Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του. Η επίθεση προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και ανησυχίες σχετικά με την πολιτική κατάσταση πόλωσης που επικρατεί στη χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η αστυνομία της Σλοβακίας απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με εισαγγελείς είναι ο Γιουράι Σ., για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τοπικά ειδησεογραφικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 71χρονος είναι πρώην φρουρός ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο και συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.