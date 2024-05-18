Σταθερή κρίνεται πλέον η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Σλοβακίας.
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Κάλινακ ανέφερε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Φίτσο, όσο είναι δυνατόν δεδομένης της κατάστασής του, μετά την απόπειρα δολοφονίας του.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα είναι ακόμη απίθανη.
Είμαστε κοντά σε μια θετική πρόγνωση, δήλωσε ο ίδιος.
Ο Κάλινακ είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει ανάγκη να μεταβιβαστούν τα επίσημα καθήκοντα του Φίτσο.
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση χθες, Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του. Η επίθεση προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και ανησυχίες σχετικά με την πολιτική κατάσταση πόλωσης που επικρατεί στη χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.
Η αστυνομία της Σλοβακίας απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με εισαγγελείς είναι ο Γιουράι Σ., για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τοπικά ειδησεογραφικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 71χρονος είναι πρώην φρουρός ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο και συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών.
