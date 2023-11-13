Ένα παιδί σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τέξας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε υπαίθρια αγορά του Pearland.

Το νέο περιστατικό ένοπλης επίθεσης μέσα σε πλήθος συνέβη στο Cole's Antique Village & Flea Market.

Ο δράστης διαφεύγει και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «δεν φαίνεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση στην υπαίθρια αγορά» καθώς το περιστατικό συνέβη μετά από καβγά δύο ατόμων.

Σε εξέλιξη...



Πηγή: skai.gr

