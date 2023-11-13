Ένα παιδί σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τέξας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε υπαίθρια αγορά του Pearland.
1 child killed, 4 others injured in shooting at Texas flea market https://t.co/0lwps3Y8eP pic.twitter.com/IPJA2BRg7z— New York Post (@nypost) November 13, 2023
Το νέο περιστατικό ένοπλης επίθεσης μέσα σε πλήθος συνέβη στο Cole's Antique Village & Flea Market.
Ο δράστης διαφεύγει και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
🚨#BREAKING: Multiple Authorities are on the scene of a Mass Shooting at a Flea Market with multiple Injured Including Minors— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 13, 2023
⁰📌#Pearland | #Texas⁰
Currently Multiple authorities, including SWAT and other emergency personnel, are at the scene of a mass shooting that occurred… pic.twitter.com/myLdKzwekh
Σύμφωνα με την αστυνομία, «δεν φαίνεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση στην υπαίθρια αγορά» καθώς το περιστατικό συνέβη μετά από καβγά δύο ατόμων.
Σε εξέλιξη...
