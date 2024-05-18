Χρήστος Κόντης: Ήρθε για να μείνει και τη νέα σεζόν

Ημέρα εξελίξεων η σημερινή (17/05) καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Τούρκο τεχνικό, Φατίχ Τερίμ και ταυτόχρονα τον διορισμό του Χρήστου Κόντη ως προπονητή της ομάδας.

Ο Κόντης ήρθε σε μία… ιδιαίτερη περίοδο για την ομάδα ώστε να προσφέρει ανακούφιση μετά από μερικά συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και να… βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

