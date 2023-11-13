Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες Κυριακή πως οι Αμερικανοί πρέπει να θεωρήσουν τον πόλεμο που κήρυξε εναντίον της Χαμάς και «δικό τους».

«Δεν είναι μόνο δικός μας πόλεμος, είναι και δικός σας», είπε ο κ. Νετανιάχου. «Είναι πόλεμος του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας», συνέχισε, προειδοποιώντας ότι η «μάστιγα» της Χαμάς, αν δεν νικηθεί από το Ισραήλ θα εξαπλωθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ: «θα γίνετε οι επόμενοι».

Για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, παρότι δέχεται ολοένα εντονότερες πιέσεις και επικρίσεις από το εξωτερικό και το εσωτερικό, απέρριψε κάθε ευθύνη για τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας. «Το Ισραήλ πολεμά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» και ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, «κάνει υποδειγματική δουλειά στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των απωλειών μεταξύ των αμάχων», επέμεινε. Κάθε ζωή αμάχου που χάνεται είναι τραγωδία, αναγνώρισε, αλλά επέρριψε και πάλι την ευθύνη στη Χαμάς, που κατ’ αυτόν εμποδίζει τους άμαχους να φύγουν από τις ζώνες επιχειρήσεων, «μερικές φορές υπό την απειλή όπλου».

Η Χαμάς «άνοιξε πυρ στην ασφαλή ζώνη και στον ασφαλή διάδρομο που ανοίξαμε (...) για να εμποδίσει κόσμο να φύγει, για να μην πάθει κακό. Βάζει ρουκέτες μέσα σε σχολεία και νοσοκομεία, έχει υπόγειες σήραγγες κάτω από παιδικά κρεβάτια», υποστήριξε ακόμα, τονίζοντας πως η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να προσφέρει ηθική στήριξη στο «κακό».

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή το βράδυ, τουλάχιστον 11.180 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 4.609 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 7η Οκτωβρίου. Στην ισραηλινή πλευρά, οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχους, από την ημέρα της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

