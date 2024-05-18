Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο - Αναμένεται να προφυλακισθεί

Ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο έφτασε σήμερα στο ποινικό δικαστήριο του Πέζινοκ, βορειοανατολικά της Μπρατισλάβα, το οποίο αναμένεται να δώσει εντολή για την προφυλάκισή του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε από τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ως ο 71χρονος ποιητής Γιουράι Σίντουλα, πυροβόλησε πέντε φορές την Τετάρτη τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, ο οποίος επλήγη τις τέσσερις.

Η απόπειρα σημειώθηκε την ώρα που ο Φίτσο χαιρετούσε υποστηρικτές του έπειτα από κυβερνητική συνεδρίαση που έγινε στην πόλη Χαντλόβα, στην κεντρική Σλοβακία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πέντε ωρών.

Ο Φίτσο υποβλήθηκε εκ νέου χθες, Παρασκευή, σε δίωρη επέμβαση.

«Ο ασθενής έχει τώρα τις αισθήσεις του, η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή» δήλωσε χθες η Μίριαμ Λαπουνίκοβα, διευθύντρια του νοσοκομείου Ρούζβελτ της Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου νοσηλεύεται ο Φίτσο.

Εισαγγελέας ζήτησε χθες την προφυλάκιση του υπόπτου για την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

