Στο σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου θα αποδοθεί ο θάνατος του 4μηνου βρέφους που μεταφέρθηκε νεκρό από τους γονείς του χθες τα ξημερώματα στο νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, εφόσον και από τον ιστολογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί δεν προκύψουν παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής ιατροδικαστικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Παύλος Παυλίδης, ο οποίος διενήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, δεν προκύπτουν στοιχεία δηλωτικά ασθένειας, εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου η οποία συναντάται στις βρεφικές ηλικίες, ενώ έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

«Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Αποκλείσαμε το να έκανε εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, τις εγκληματικές ενέργειες, τον υποσιτισμό. Ήταν ένα καλοφροντισμένο μωρό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, από τα οποία αν δεν προκύψει κάτι μένει το σύνδρομο του αιφνίδου βρεφικού θανάτου. Ο 'θάνατος της κούνιας' είναι αγνώστου αιτιολογίας, δεν ξέρουμε από τι προέρχεται» εξηγεί ο κ. Παυλίδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, το βρέφος δεν ασθενούσε, έφαγε και κοιμήθηκε το βράδυ και το πρωί περίπου στις 6 η μητέρα διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και το μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.