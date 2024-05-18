Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο δυτικό Αφγανιστάν.

«Πενήντα κάτοικοι της επαρχίας Γορ έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν χθες, Παρασκευή, και αγνοείται η τύχη αριθμού άλλων» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Αμπντούλ Ραχμάν Μπάντρι.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν περίπου 2.000 κατοικίες και προκάλεσαν ζημιές σε χιλιάδες άλλες, πρόσθεσε.

«Οι τρομερές πλημμύρες σκότωσαν επίσης πολλά ζώα εκτροφής, (...) κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, εκατοντάδες γέφυρες και χιλιάδες δέντρα» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί τελείως.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της κεντρικής επαρχίας Γορ, προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες εξαιτίας των οποίων δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν στην περιοχή.

2.000 σπίτια καταστράφηκαν τελείως και 4.000 υπέστησαν εν μέρει ζημιές, σημειώνοντας ότι πάνω από 2.000 καταστήματα στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Φέροζ-Κοχ, έχουν βυθιστεί στο νερό.

Κι άλλες επαρχίες στο βόρειο Αφγανιστάν επλήγησαν από ξαφνικές πλημμύρες στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ αναμένονται και νέες βροχοπτώσεις, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες αυτές, κυρίως στην επαρχία Μπαγλάν, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ και αξιωματούχους των Ταλιμπάν.

Οι καταρρακτώδεις βροχές ήρθαν έπειτα από έναν ασυνήθιστα ξηρό χειμώνα και χρόνια ξηρασίας στη χώρα αυτή που θεωρείται από τους ειδικούς ότι βρίσκεται μεταξύ των πιο ευάλωτων στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

