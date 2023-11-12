ΗΠΑ: Όχι ανταλλαγές πυρών σε νοσοκομεία της Γάζας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αποφεύγονται οι ένοπλες συγκρούσεις μέσα σε νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων, και διαβίβασαν την άποψή τους στις ισραηλινές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν στο CBS News.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να βλέπουν ανταλλαγές πυρών σε νοσοκομεία όπου αθώοι άνθρωποι, ασθενείς που λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και έχουμε ενεργές διαβουλεύσεις με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για αυτό», δήλωσε ο Σάλιβαν στην εκπομπή του CBS News, "Face the Nation".

Ο Σάλιβαν είπε πως πληροφορίες ανέφεραν πως «η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία όπως χρησιμοποιεί και πολλές άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, για διοίκηση και έλεγχο, για αποθήκευση όπλων, για να στεγάσει τους μαχητές της. Και αυτή είναι παραβίαση των νόμων του πολέμου».

Είπε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να απομακρύνουν πολίτες των ΗΠΑ από τη Γάζα.

«Η πύλη ήταν ανοικτή και κλειστή Οι κατάλογοι περιελάμβαναν Αμερικανούς κάποιες ημέρες και άλλες ημέρες όχι. Όμως το σημαντικό είναι, σήμερα η πύλη είναι ανοικτή. Βγάζουμε Αμερικανούς πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έξω», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

