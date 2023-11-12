Δραματικό μήνυμα για κατάπαυση του πυρός στέλνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος κατάφερε να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες με τους επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της βόρειας Γάζας,

«Δυστυχώς, το νοσοκομείο δεν λειτουργεί ως νοσοκομείο πλέον», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δηλώνει ο γενικός διευθυντής του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Ο κόσμος δεν μπορεί να σιωπά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά το μήνυμα του επικεφαλής του ΠΟΥ



«Ο ΠΟΥ κατάφερε να έρθει σε επαφή με επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.



Η κατάσταση είναι τρομερή και επικίνδυνη.



Έχουν περάσει 3 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό και με πολύ φτωχό διαδίκτυο που έχει επηρεάσει σοβαρά την ικανότητά μας να παρέχουμε ουσιαστική φροντίδα.



Τα συνεχή πυρά και οι βομβαρδισμοί στην περιοχή έχουν επιδεινώσει τις ήδη κρίσιμες συνθήκες.



Δυστυχώς, ο αριθμός των θανάτων ασθενών έχει αυξηθεί σημαντικά.



Δυστυχώς, το νοσοκομείο δεν λειτουργεί πλέον ως νοσοκομείο.



Ο κόσμος δεν μπορεί να σιωπά ενώ τα νοσοκομεία, που θα έπρεπε να είναι ασφαλή καταφύγια, μεταμορφώνονται σε σκηνές θανάτου, καταστροφής και απόγνωσης.



Κατάπαυση του πυρός. ΤΩΡΑ».

.@WHO has managed to get in touch with health professionals at the Al-Shifa hospital in #Gaza.



The situation is dire and perilous.



It's been 3 days without electricity, without water and with very poor internet which has severely impacted our ability to provide essential… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023

«Στους δρόμους, χωρίς περίθαλψη», βρίσκονται ασθενείς μετά τις «εξαναγκαστικές εκκενώσεις» δύο παλαιστινιακών νοσοκομείων, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ο διευθυντής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι εξαναγκαστικές εκκενώσεις των παιδιατρικών νοσοκομείων Αλ Νασρ και Αλ Ραντίσι άφησαν τους ασθενείς στον δρόμο, χωρίς θεραπεία», είπε ο Μοχάμεντ Ζακούτ. «Έχουμε χάσει εντελώς την επαφή με το νοσηλευτικό προσωπικό» των δύο ιδρυμάτων, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωνε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν ένα πέρασμα για να απομακρυνθούν οι άμαχοι, με τα πόδια ή με ασθενοφόρα, από τα νοσοκομεία Αλ Σίφα, Αλ Ραντίσι και Αλ Νασρ. Όσον αφορά το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, ο Ζακούτ περιέγραψε μια «καταστροφική κατάσταση», υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει από αυτό».

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.