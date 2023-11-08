Υπουργείο Υγείας Χαμάς: Στους 10.569 οι νεκροί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 10.569 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών είναι 4.324 παιδιά και 2.823 γυναίκες, ανακοίνωσε το υπουργείο, ενώ τουλάχιστον 26.457 είναι οι τραυματίες.

Ο αριθμός των νεκρών είναι αυξημένος κατά 241 θύματα σε σχέση με τους θανάτους που ανακοίνωσε χθες.

Τα τελευταία στοιχεία της UNRWA δείχνουν ότι περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

