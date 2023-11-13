Πέθανε το οκτώ μηνών βρέφος από τη Βρετανία, η Ίντι Γκρέγκορι, η οποία στη διάρκεια της νύχτας είχε αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη, όπως ανακοίνωσε σήμερα δικηγόρος της οικογένειάς της.

Οι γονείς της Γκρέγκορι έχασαν τον περασμένο μήνα τον δικαστικό αγώνα για να κρατήσουν το παιδί τους σε μηχανική υποστήριξη και να το μεταφέρουν σε νοσοκομείο παίδων του Βατικανού στη Ρώμη.

<br>

Το βρέφος πέθανε στις 01:45 GMT (03:45 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Σιμόνε Πίλον, Ιταλός δικηγόρος και πρώην βουλευτής, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια Γκρέγκορι.

Το βρέφος έπασχε από μια σπάνια, ανίατη και εκφυλιστική μιτοχονδριακή νόσο, που έκανε τα κύτταρά του να μην παράγουν αρκετή ενέργεια.

Οι γιατροί της υποστήριζαν ότι υπέφερε από έντονο πόνο και αγωνία και δεν υπήρχε νόημα για περαιτέρω θεραπεία.

Τα αγγλικά δικαστήρια συμφώνησαν και την Παρασκευή εκδόθηκε η τελευταία απόφαση για την υπόθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο από νοσοκομείο του Νότιγχαμ στην κεντρική Αγγλία σε ένα κέντρο περίθαλψης όπου αποσυνδέθηκε από τα μηχανήματα.

Την περασμένη εβδομάδα η ιταλική κυβέρνηση χορήγησε στην μικρή την ιταλική υπηκοότητα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μην αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα και να της επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ιταλία.

Το Σάββατο αναφέρθηκε στην υπόθεση ο πάπας Φραγκίσκος λέγοντας ότι προσεύχεται για το παιδί, την οικογένειά του και για όλα τα παιδιά που υποφέρουν από τον πόλεμο και τις ασθένειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.