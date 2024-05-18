Στην πρεμιέρα του Αργυρού ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ

Στο κέντρο διασκέδασης Fantasia, όπου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπεθ.

Ο κ. Κασσελάκης και ο κ. Μακμπέθ παρακολούθησαν το πρόγραμμα από σουίτα στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής.

Τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ υποδέχτηκε ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης, που κάνει δημόσιες σχέσεις στο κέντρο Fantasia.

Πηγή: skai.gr

