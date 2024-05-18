Για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε από τρεις μοναχούς στο αεροδρόμιο της Αθήνας μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Γεια σου» με την Μαρία Μπακοδήμου ο γνωστός σχεδιαστής Λάκης Γαβαλάς.

Αφού αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε στη vip αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου και το οποίο δημοσίευσε στα social media, αναφέρθηκε στη νέα επίθεση που δέχθηκε μέσα στο αεροπλάνο από τον ίδιο μοναχό.

«Μπαίνουμε στο αεροπλάνο και είχαν καθίσει στην business class. Την ώρα που μπαίνω μου λέει «π@@@@η, παλιό-π@@@@η» και το ακούει ο κόσμος. Με έφτασε σε τέτοια οργή που τον τράβηξα από το μούσι. Επειδή τα πρόσωπά τους φαίνονται στο βίντεο, καλώ την εκκλησία να πάρει θέση γιατί οι συγκεκριμένοι είναι απατεώνες κρυμμένοι σε ιμάτια μαύρα».

«Ήθελα να πω στον πιλότο να τους βγάλει έξω, να πάνε αυτόφωρο. Γιατί φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι στα μοναστήρια; Εν ονόματι ενός μοναστηριού μπορούν να λένε τέτοια πράγματα ; Είναι προκλητικό, το καταδικάζω. Θέλω να υπάρξει λύση από την εκκλησία» , πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.