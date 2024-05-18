ΣΥΡΙΖΑ: Η υποκρισία του κ. Μητσοτάκη για τη Βόρεια Μακεδονία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο

Για στοχοποίηση του Στέφανου Κασσελάκη με ψέματα, κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον πρωθυπουργό με αφορμή τη συνέντευξη του στην ΕΡΤ, ενώ του ασκεί κριτική ότι ανακοινώνει τώρα ότι θα κάνει όσα δεν έκανε πέντε χρόνια που κυβερνά.

Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός λόγω «δειλίας» αρνείται ντιμπέιτ με τον κ. Κασσελάκη, ενώ του καταλογίζει και «λαϊκισμό» στα εθνικά θέματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σε μια συνέντευξη με ερωτήσεις που θα πρέπει να διδάσκονται στις σχολές δημοσιογραφίας ως πρότυπο αποφυγής και με απαντήσεις που κινούνταν και ενίοτε ξεπερνούσαν τα όρια των fake news, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφενός επέλεξε να στοχοποιήσει με ψέματα για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, κι αφετέρου προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δειλία του για το γεγονός ότι αρνείται μια τηλεοπτική αντιπαράθεση μαζί του μιλώντας για δήθεν «αναμετρήσεις που δίνονται μόνο μέσα στη Βουλή».

Μια συνέντευξη που το περιεχόμενο και το νόημα των απαντήσεων που δόθηκαν ήταν πανομοιότυπο: «πέντε χρόνια δεν προλάβαμε, αλλά ΘΑ κάνουμε».

«ΘΑ φτιάξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. ΘΑ πατάξουμε την ακρίβεια. ΘΑ δυναμώσουμε τη δημόσια Παιδεία. ΘΑ αυξήσουμε τους μισθούς". Το μόνο που φαίνεται να ξέχασε είναι το "ΘΑ σας κάνουμε γέφυρες κι ας μην έχετε ποτάμια". Στο δε ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας η υποκρισία του κ. Μητσοτάκη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Πώς γίνεται διεθνώς να επικαλείται τη Συμφωνία των Πρεσπών και ταυτόχρονα να τη θεωρεί "προβληματική" στο εσωτερικό;

Φτάνει πια με το λαϊκισμό στα εθνικά θέματα. Η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση και δεν ενδείκνυται για εσωτερική, προεκλογική κατανάλωση.

Να ενημερώσουμε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αποδείξει πόσο γνωρίζει από επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τον ίδιο. Ο οποίος παρότι από τότε που γεννήθηκε προοριζόταν για πρωθυπουργός, έχει το θράσος σήμερα να ζητάει ακόμη περισσότερο χρόνο και υπομονή από τους πολίτες προκειμένου να αποκτήσει "εμπειρία".

Όσον αφορά την πρόταση νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τον ΕΝΦΙΑ που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, να το πούμε για μια ακόμη φορά μήπως και το εμπεδώσουν στο Μαξίμου: είναι απόλυτα κοστολογημένη κι εφαρμόσιμη. Κι όχι κ. Κοτταρίδη δεν είπαμε ποτέ πως πρέπει να κοπούν τα επιδόματα για να εφαρμοστεί.

Υ.Γ. Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έκανε καλά τη δουλειά του. Προφανώς ο κ. Ζούλας γύρισε ανανεωμένος από το ταξίδι του στην Σουηδία όπου παρακολούθησε την Eurovision. Αλήθεια το ταξίδι αυτό πληρώθηκε από τον ίδιο;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

