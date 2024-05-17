Κοντά στη λύση του μυστηρίου του τρόπου με τον οποίο κατασκευάστηκαν οι 31 πυραμίδες, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμίου φήμης της Γκίζας, στην Αίγυπτο πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια φαίνεται ότι βρίσκονται επιστήμονες.

Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας Wilmington ανακάλυψε ότι οι πυραμίδες είναι πιθανό να χτίστηκαν κατά μήκος ενός χαμένου, αρχαίου κλάδου του ποταμού Νείλου, ο οποίος σήμερα βρίσκεται κρυμμένος κάτω από την έρημο και τις γεωργικές εκτάσεις.

Για πολλά χρόνια, οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πρέπει να χρησιμοποιούσαν μια κοντινή πλωτή οδό για να μεταφέρουν υλικά όπως τους λίθους που χρειάζονταν για την κατασκευή των πυραμίδων στον ποταμό.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, «κανείς δεν ήταν σίγουρος για την τοποθεσία, το σχήμα, το μέγεθος ή την εγγύτητα αυτής της μεγάλης υδάτινης οδού με την πραγματική τοποθεσία των πυραμίδων», σύμφωνα με έναν από τους συγγραφείς της μελέτης, τον καθηγητή Eman Ghoneim.

Σε μια διηπειρωτική προσπάθεια, η ομάδα ερευνητών χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες ραντάρ, ιστορικούς χάρτες, γεωφυσικές έρευνες και πυρήνα ιζήματος, μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι για να ανακτήσουν στοιχεία από δείγματα, για να χαρτογραφήσουν τον κλάδο του ποταμού, για τον οποίο πιστεύουν ότι θάφτηκε από μεγάλη ξηρασία και αμμοθύελλες πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η ομάδα κατάφερε να «διεισδύσει στην επιφάνεια της άμμου και να παράξει εικόνες κρυφών χαρακτηριστικών» χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ραντάρ, σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών ήταν «θαμμένα ποτάμια και αρχαίες κατασκευές» που τρέχουν στους πρόποδες όπου βρίσκεται «η συντριπτική πλειονότητα των αρχαίων αιγυπτιακών πυραμίδων», είπε ο καθηγητής Ghoneim.

Μιλώντας στο BBC, μια από τις συν-συγγραφείς της μελέτης, η Dr Suzanne Onstine, είπε «εντοπίζοντας το πραγματικό κλάδο του ποταμού και έχοντας τα δεδομένα που δείχνουν ότι υπήρχε μια πλωτή οδός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά βαρύτερων τεμαχίων, εξοπλισμού και ανθρώπων μας βοηθούν πραγματικά να εξηγήσουμε την κατασκευή πυραμίδας».

Η ομάδα διαπίστωσε ότι ο κλάδος του ποταμού, που ονομάζεται κλάδος Ahramat, ονομασία που σημαίνει πυραμίδες στα αραβικά, είχε μήκος περίπου 64 χλμ. και πλάτος μεταξύ 200-700 μέτρων. Ο κλάδος του ποταμού συνόρευε με 31 πυραμίδες, οι οποίες χτίστηκαν μεταξύ 4.700 και 3.700 ετών πριν.

Η ανακάλυψη αυτού του εξαφανισμένου κλάδου του ποταμού βοηθά στην εξήγηση της υψηλής πυκνότητας πυραμίδων μεταξύ της Γκίζας και του Λιστ, τόπος ταφής του Μεσαίου Βασιλείου, σε μια αφιλόξενη περιοχή της ερήμου της Σαχάρας. Η εγγύτητα του κλάδου του ποταμού με τα συγκροτήματα των πυραμίδων υποδηλώνει ότι ήταν «ενεργός και λειτουργικός κατά τη φάση κατασκευής αυτών των πυραμίδων», αναφέρει η έρευνα.

Η Dr Onstine εξήγησε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μπορούσαν «να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια του ποταμού για να μεταφέρουν αυτά τα βαριά τετράγωνα, αντί για την ανθρώπινη εργασία», προσθέτοντας, «απαιτούσε πολύ λιγότερη προσπάθεια».

Ο ποταμός Νείλος ήταν η σανίδα σωτηρίας της Αρχαίας Αιγύπτου - και παραμένει έτσι μέχρι σήμερα.



