Τροπολογία για μετανάστες: Κομματική πειθαρχία για όλους στη Ν.Δ. πλην του Αντώνη Σαμαρά

Κομματική πειθαρχία στην ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία που αφορά το μεταναστευτικό ανακοίνωσε για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαιρώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που είναι πρώην πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Για όλους τους υπόλοιπους είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία σε νομοσχέδια και τροπολογίες και θα ισχύσει σε αυτή την ψήφιση. Αυτονοήτως θα υπάρξει, ναι» ήταν η απάντηση που έδωσε ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του το πρωί κατά τη διάρκεια καταδίωξης και ευχές για ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφό του που νοσηλεύεται ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επιτελούν το καθήκον τους κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και τους οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό μας και την αναγνώριση του έργου τους», τόνισε.

Περνώντας στη συνέχεια στην υπερψήφιση χθες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2024 ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι είναι «ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 14 χρόνια που υλοποιείται με τη χώρα μας να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έναν εθνικό στόχο και μία προσωπική δέσμευση την οποία είχε αναλάβει ο πρωθυπουργός». Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός στην ομιλία του «ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσα από ένα σχέδιο της Πολιτείας βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στο ποιοτικό αυτό μέγεθος που σωστά λέγεται ότι έρχεται αργά και με τα πόδια αλλά φεύγει καλπάζοντας όταν οι συμπεριφορές των κρατών είναι ανεύθυνες. Η εμπιστοσύνη αυτή κρύβεται και πίσω από τους αριθμούς που αποτελούν την ταυτότητα της σημερινής οικονομικής πολιτικής», τόνισε με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη.

Είπε όπως είχε πει και ο πρωθυπουργός ότι «η επενδυτική βαθμίδα για κάποιους μπορεί να μη λέει τίποτα αλλά στην ουσία τα λέει όλα γιατί στην εσωτερική ζωή σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας και στο εξωτερικό στέλνει το μήνυμα ότι πέρασε οριστικά η εποχή της εθνικής αναξιοπιστίας».

Ακολούθως τόνισε ότι «το 2024 θα εισρεύσουν στη χώρα περισσότερα από 12 δισεκ. επενδύσεων εγχώριων και ξένων και θα αυξήσουν και το δημόσιο πλούτο. Μερίδιο από αυτή την αύξηση θα έχει τελικά ολόκληρη η οικονομία. Αυτός εξάλλου είναι ο τελικός στόχος ολόκληρης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Οι θετικοί δείκτες και οι καλές ειδήσεις για την εγχώρια οικονομία να μεταφράζονται σε μέτρα που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος των πολιτών».

Και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας, με ορίζοντα τετραετίας, είναι η σταθερή και διατηρήσιμη αύξηση των μισθών και ότι η προεκλογική μας δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, ισχύει στο ακέραιο. Παράλληλα, εξαντλούμε κάθε μέσο το οποίο διαθέτουμε για να στηρίξουμε τους πολίτες, ειδικά τους πιο ευάλωτους.

Μέσα στον Ιανουάριο 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν για πρώτη φορά αυξήσεις ύστερα από 14 χρόνια. Δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα δουν αυξήσεις 3% από την 1η Ιανουαρίου και σχεδόν επιπλέον στο 7,3% το οποίο έλαβαν πέρυσι. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες από 1/1/2024, έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε. Μέσα στον Δεκέμβριο εκταμιεύονται πάνω από 717 εκατομμύρια στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας: 352 εκατομμύρια σε 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων, οικογένειες με παιδιά, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο αυξάνεται πλέον κατά 8%. Άλλα 107 εκατομμύρια κατευθύνονται σε 740.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, που θα λάβουν από 100 έως 200 ευρώ, 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα εισπράξουν προκαταβολές του επιδόματος θέρμανσης. Στους αγρότες θα επιστραφεί μέρος του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο».

Ανέφερε ακόμη ότι «Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και του Έβρου θα έχουν διπλό «Market Pass», 140.000 νέοι τελικά θα πάρουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα τα 150 ευρώ του «Youth Pass».

Τέλος, αυξάνονται κατά 2 εκατομμύρια οι δαπάνες για την Υγεία από 4 δισεκατομμύρια που ήταν το 2019 σε 6 δις το 2024 και οι δαπάνες για την Παιδεία ήταν στα 5,5 δισ. και τώρα ανεβαίνουν στα 6,5 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα για την Παιδεία μαζί με την αυξημένη κρατική χρηματοδότηση, ακόμα 2,5 δισ. εκτιμώμενων ευρωπαϊκών ενισχύσεων διατίθενται σε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες. Ανάμεσα σε αυτές και 60 πρότυπα campus, όπου Επαγγελματικά Λύκεια, Δημόσια ΙΕΚ και σχολές κατάρτισης θα λειτουργήσουν από κοινού, σε σύνδεση με την αγορά εργασίας», Μίλησε επίσης για τις νέες συμπράξεις ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, την ολοκλήρωση της διαδραστικής διδασκαλίας σε Γυμνάσια και σε Λύκεια καθώς και την καινοτόμο εφαρμογή του δωρεάν ψηφιακού φρονιστηρίου, στα οποία είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Στο σημείο αυτό επεσήμανε την ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό «μιας ιδιαίτερα σημαντικής ρύθμισης η οποία προβλέπει ότι από τον Ιανουάριο του 2024 αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ.

Αυτό σημαίνει αύξηση κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ ετησίως στις καθαρές αποδοχές των ιατρών ή πάνω από 2.000 ευρώ στις μεικτές. Η εν λόγω αύξηση προστίθεται στην αύξηση 10% που έλαβαν το 2022, καθώς και στην αύξηση που θα λάβουν από τον Ιανουάριο λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου του δημοσίου τομέα».

Ευρύτερα υπογράμμισε τις στοχευμένες αυξήσεις που δρομολογούνται για συγκεκριμένες ειδικότητες.

«Στόχος είναι να καταστεί το πλαίσιο των κινήτρων πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό και να επιτύχει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών όλης της χώρας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, είναι βαθιά κοινωνικός, περιλαμβάνει σημαντικές τομές για την καθημερινότητα των πολιτών και μέτρα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής τους».

Ο κ, Μαρινάκης είπε ακόμη πως «στην κορυφή της λίστας 35 χωρών με την καλύτερη επίδοση στην οικονομία για το 2023 κατέταξε ο Economist την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για ‘άλλον έναν απίθανο θρίαμβο'. Σύμφωνα με την ανάλυση του Economist που βασίζεται σε πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες (πληθωρισμός, ‘εύρος πληθωρισμού', ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και επιδόσεις του χρηματιστηρίου), η χώρα μας έχει και φέτος τους καλύτερους ‘βαθμούς' στην οικονομία ανάμεσα σε 35 κυρίως πλούσιες χώρες».

Και τόνισε: «Η Ελλάδα, από μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτελεί πλέον παράδειγμα διεθνώς, χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζει, με απώτερο στόχο όλες αυτές οι θετικές ειδήσεις και αξιολογήσεις να αποτυπωθούν με επιπλέον αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι «κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία αφορά ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. H ρύθμιση αυτή, βάζει τάξη στο καθεστώς όσων αλλοδαπών διαμένουν στην Ελλάδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εργάζονται και ενισχύει τη δημόσια ασφάλεια».

Διευκρίνισε στο σημείο αυτό ότι «Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για κανενός είδους ελληνοποίηση, ούτε νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Άλλωστε, η Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, έχοντας μειώσει τις ροές και επισπεύδοντας την διαδικασία απονομής ή μη ασύλου στους αιτούντες» και εξήγησε ειδικότερα παραμέτρους της ρύθμισης.

«Η πολιτική ρύθμισης αποτελεί, άλλωστε, ένα εργαλείο πολιτικής, το οποίο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς, αξιοποιούν στο πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού πληθυσμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους, αλλά και ικανοποίησης των αναγκών των εθνικών αγορών εργασίας σε, ανειδίκευτο, κυρίως, εργατικό δυναμικό», είπε χαρακτηριστικά.

Προέβαλε ακόμη και άλλες ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που όπως είπε «έχουν στόχο την αναμόρφωση του πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης για να προωθηθεί η αποταμίευση και να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων, τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος και τη βελτίωση της λειτουργίας της ΔΥΠΑ».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στα έκτακτα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που καταβάλλονται την Παρασκευή. «Στο επίκεντρο της φετινής έκτακτης στήριξης βρίσκεται η ελληνική οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και έχει διαμηνύσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Πριν δεχθεί ερωτήσεις επεσήμανε ότι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του αστυνομικού ο οποίος το πρωί κατά τη διάρκεια καταδίωξης έχασε τη ζωή του, εν ώρα καθήκοντος και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφό του ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα νοσηλεύεται.

Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επιτελούν το καθήκον τους κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και τους οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό μας και την αναγνώριση του έργου τους.

Υπερψηφίστηκε χθες ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το έτος 2024. Ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 14 χρόνια που υλοποιείται με την χώρα μας να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έναν εθνικό στόχο και μια προσωπική δέσμευση την οποία είχε αναλάβει ο Πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε στην ομιλία του, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε: «μέσα από ένα σχέδιο της πολιτείας βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στο ποιοτικό αυτό μέγεθος που σωστά λέγεται ότι έρχεται αργά και με τα πόδια, αλλά φεύγει καλπάζοντας όταν οι συμπεριφορές των κρατών είναι ανεύθυνες». Η εμπιστοσύνη αυτή κρύβεται και πίσω από τους αριθμούς που αποτελούν την ταυτότητα της σημερινής οικονομικής πολιτικής. Ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη. Ακόμα, η ανεργία που έπεσε κάτω από το 10%, αυξάνοντας σε 4.250.000 τους εργαζόμενους.

Το δημόσιο χρέος, το οποίο είχε φτάσει στο 206% το 2020, στις εποχές της πανδημίας, υποχώρησε στο 160% του ΑΕΠ, με στόχο να πέσει κάτω από το 150%. Ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

Αλλά και ο μέσος μισθός, ο οποίος έχει αυξηθεί πάνω από 15%, με τον κατώτατο μισθό -τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ- να είναι σήμερα στα 780 ευρώ και θα αυξηθεί κι άλλο.

«Η επενδυτική βαθμίδα, λοιπόν, για κάποιους μπορεί να μην λέει τίποτα αλλά στην ουσία τα λέει όλα. Διότι στην εσωτερική ζωή σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας και στο εξωτερικό στέλνει το μήνυμα ότι πέρασε οριστικά η εποχή της εθνικής αναξιοπιστίας».

Το 2024 θα εισρεύσουν στη χώρα περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια επενδύσεων, εγχώριων και ξένων και θα αυξήσουν και τον δημόσιο πλούτο. Μερίδιο από αυτήν την αύξηση θα έχει τελικά ολόκληρη η οικονομία.

Αυτός, εξ' άλλου, είναι ο τελικός στόχος ολόκληρης της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, οι θετικοί δείκτες και οι καλές ειδήσεις για την εγχώρια οικονομία να μεταφράζονται σε μέτρα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας, με ορίζοντα τετραετίας, είναι η σταθερή και διατηρήσιμη αύξηση των μισθών και ότι η προεκλογική μας δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, ισχύει στο ακέραιο. Παράλληλα, εξαντλούμε κάθε μέσο το οποίο διαθέτουμε για να στηρίξουμε τους πολίτες, ειδικά τους πιο ευάλωτους.

Μέσα στον Ιανουάριο 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν για πρώτη φορά αυξήσεις ύστερα από 14 χρόνια.

2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα δουν αυξήσεις 3% από την 1η Ιανουαρίου και σχεδόν επιπλέον στο 7,3% το οποίο έλαβαν πέρσι.

Ξεπαγώνουμε τις τριετίες από 1/1/2024, έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε.

Μέσα στον Δεκέμβριο εκταμιεύονται πάνω από 717 εκατομμύρια στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας: 352 εκατομμύρια σε 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων, οικογένειες με παιδιά, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο αυξάνεται πλέον κατά 8%. 'Αλλα 107 εκατομμύρια κατευθύνονται σε 740.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, που θα λάβουν από 100 έως 200 ευρώ, 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα εισπράξουν προκαταβολές του επιδόματος θέρμανσης. Στους αγρότες θα επιστραφεί μέρος του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο.

Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και του Έβρου θα έχουν διπλό «Market Pass», 140.000 νέοι τελικά θα πάρουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα τα 150 ευρώ του «Youth Pass».

Τέλος, αυξάνονται κατά 2 εκατομμύρια οι δαπάνες για την Υγεία από 4 δισεκατομμύρια που ήταν το 2019 σε 6 δις το 2024 και οι δαπάνες για την Παιδεία ήταν στα 5,5 δισ. και τώρα ανεβαίνουν στα 6,5 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα για την Παιδεία μαζί με την αυξημένη κρατική χρηματοδότηση, ακόμα 2,5 δισ. εκτιμώμενων ευρωπαϊκών ενισχύσεων διατίθενται σε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες. Ανάμεσα σε αυτές και 60 πρότυπα campus, όπου Επαγγελματικά Λύκεια, Δημόσια ΙΕΚ και σχολές κατάρτισης θα λειτουργήσουν από κοινού, σε σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Επίσης, οι νέες συμπράξεις ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, η ολοκλήρωση της διαδραστικής διδασκαλίας σε Γυμνάσια και σε Λύκεια.

Εντός του 2024, για πρώτη φορά μια καινοτόμος εφαρμογή: δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για όποιον μαθητή το επιθυμεί και προετοιμάζεται για πανελλήνιες εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι από τον Ιανουάριο του 2024 αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ.

Αυτό σημαίνει αύξηση κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ ετησίως στις καθαρές αποδοχές των ιατρών ή πάνω από 2.000 ευρώ στις μεικτές. Η εν λόγω αύξηση προστίθεται στην αύξηση 10% που έλαβαν το 2022, καθώς και στην αύξηση που θα λάβουν από τον Ιανουάριο λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου του δημοσίου τομέα.

Επίσης, με το νέο έτος αυξάνεται με επιπλέον κόστος 20 εκατ. Ευρώ, και κατά μέσο όρο τριπλασιάζεται το κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. σε «προβληματικές» και άγονες περιοχές.

Αυτό σημαίνει ότι θα δοθούν στοχευμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως η εσωτερική παθολογία, η αναισθησιολογία, η ακτινολογία και η νεφρολογία, για την κάλυψη θέσεων σε νοσοκομεία συγκεκριμένων περιοχών της νησιωτικής, ορεινής, αλλά και όχι μόνο χώρας, όπως η Κως, η Ξάνθη και η Λέρος.

Στόχος είναι να καταστεί το πλαίσιο των κινήτρων πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό και να επιτύχει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών όλης της χώρας.

Ο Προϋπολογισμός που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, είναι βαθιά κοινωνικός, περιλαμβάνει σημαντικές τομές για την καθημερινότητα των πολιτών και μέτρα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής τους.

Στην κορυφή της λίστας 35 χωρών με την καλύτερη επίδοση στην οικονομία για το 2023 κατέταξε ο Economist την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «άλλον έναν απίθανο θρίαμβο».

Σύμφωνα με την ανάλυση του Economist που βασίζεται σε πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες (πληθωρισμός, «εύρος πληθωρισμού», ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και επιδόσεις του χρηματιστηρίου), η χώρα μας έχει και φέτος τους καλύτερους «βαθμούς» στην οικονομία ανάμεσα σε 35 κυρίως πλούσιες χώρες.

«Στην κορυφή του πίνακα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, βρίσκεται η Ελλάδα - ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα για μια οικονομία που μέχρι πρότινος αποτελούσε συνώνυμο της κακοδιαχείρισης», όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με τον Economist, η Ελλάδα σημειώνει «μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα» σε ό,τι αφορά τους πέντε δείκτες, βάσει των οποίων προκύπτει η συνολική βαθμολογία για κάθε χώρα.

«Οι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν και πάλι για τις ελληνικές εταιρείες καθώς η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις φιλικές προς τις αγορές».

Η Ελλάδα, από μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτελεί πλέον παράδειγμα διεθνώς, χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζει, με απώτερο στόχο όλες αυτές οι θετικές ειδήσεις και αξιολογήσεις να αποτυπωθούν με επιπλέον αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών.

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία αφορά ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

H ρύθμιση αυτή, βάζει τάξη στο καθεστώς όσων αλλοδαπών διαμένουν στην Ελλάδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εργάζονται και ενισχύει τη δημόσια ασφάλεια.

Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για κανενός είδους ελληνοποίηση, ούτε νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. 'Αλλωστε, η Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, έχοντας μειώσει τις ροές και επισπεύδοντας την διαδικασία απονομής ή μη ασύλου στους αιτούντες.

Η ρύθμιση που εισάγεται παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που:

α) διαθέτουν προσφορά εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας και υπηρεσιών ή έργου και, αποδεδειγμένα, στη συνέχεια, εργάζονται,

β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023,

γ) συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα, και

δ) συμπληρώνουν τρία τουλάχιστον συνεχή έτη παραμονής πριν την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Εκτιμάται πως η ρύθμιση αφορά περίπου 30.000 αιτούντες συνολικά, υπολογίζοντας ότι κάθε χρόνο χορηγούνται 6-8.000 άδειες για εξαιρετικούς λόγους σε όσους έχουν συμπληρώσει την επταετία.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται εάν και εφόσον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας μετά την υποβολή της αίτησης, ο αλλοδαπός υποβάλλει στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι έχει ξεκινήσει πραγματικά να εργάζεται και θα ανακαλείται αν αυτός/αυτή δεν εργάζεται. Η άδεια αυτή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα.

Η ρύθμιση συνεισφέρει στη διαδικασία ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας και διασφαλίζει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αφού για όλους τους αλλοδαπούς, οι οποίοι θα εισέλθουν σε διαδικασία υποβολής αιτήματος για άδεια διαμονής, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας πριν την έκδοση της άδειας διαμονής,

Η διάταξη προβλέπει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής επιστροφών και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, μέσω του διορισμού εθνικών συντονιστών για τα ζητήματα αυτά.

Η άδεια διαμονής θα εκδίδεται μόνον εφόσον και αφότου ο πολίτης τρίτης χώρας αποδείξει ότι έχει ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και θα ανακαλείται αν διακοπεί η απασχόληση.

Επιπλέον, να τονίσουμε το γεγονός πως η ρύθμιση είναι άπαξ, με ισχύ ενός έτους, και δεν αλλάζει σε τίποτα τις πάγιες διατάξεις περί νόμιμης μετανάστευσης, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή διαμορφώνονται με τον νέο Κώδικα Μετανάστευσης

Η πολιτική ρύθμισης αποτελεί, άλλωστε, ένα εργαλείο πολιτικής, το οποίο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς, αξιοποιούν στο πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού πληθυσμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους, αλλά και ικανοποίησης των αναγκών των εθνικών αγορών εργασίας σε, ανειδίκευτο, κυρίως, εργατικό δυναμικό.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, συνολικά περιλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν στόχο την αναμόρφωση του πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης για να προωθηθεί η αποταμίευση και να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων, τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος και τη βελτίωση της λειτουργίας της ΔΥΠΑ.

Μεταξύ άλλων, δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους στον ΕΦΚΑ, θεσπίζεται ειδική παροχή μητρότητας για τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες, που θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό και δίνονται έως Euro200 για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν σύνταξη έως Euro1.600.

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 θα καταβληθούν τα έκτακτα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους 175 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Το Επίδομα Παιδιού καταβάλλεται αυξημένο κατά 150%, ενδεικτικά μία οικογένεια με δύο παιδιά που παίρνει επίδομα παιδιού 140 ευρώ, θα λάβει 350 ευρώ.

Για τα 'Ατομα με Αναπηρία το επίδομα θα ανέλθει στα 200 ευρώ.

Όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα λάβουν μισό της μηνιαίας καταβολής ενώ υπενθυμίζεται και η αύξηση του 8% που ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος Ανασφάλιστου Υπερήλικα θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα θα γίνουν και οι τακτικές καταβολές των Μηνιαίων Επιδομάτων και το Επίδομα Παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ.

Στο επίκεντρο της φετινής έκτακτης στήριξης βρίσκεται η ελληνική οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και έχει διαμηνύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο».

