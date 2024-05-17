Ένα παιδί κάτω των πέντε ετών πέθανε από ιλαρά στο Οντάριο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια σε αυτήν την καναδική επαρχία, ανακοίνωσε η τοπική υγειονομική υπηρεσία.

Το παιδί χρειάστηκε να νοσηλευτεί και δεν ήταν εμβολιασμένο για ιλαρά, ανέφερε η Δημόσια Υγεία του Οντάριο (PHO), χωρίς να διευκρινίσει το πότε και πού πέθανε το παιδί, ούτε την ακριβή ηλικία του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και αυτήν την εβδομάδα δεν είχε καταγραφεί ούτε ένας θάνατος από ιλαρά σε αυτήν την επαρχία.

Η ιλαρά είναι μια πολύ μεταδοτική λοίμωξη που οφείλεται σε έναν αερομεταφερόμενο ιό και επηρεάζει κυρίως παιδιά κάτω των 5 ετών. Μπορεί να προληφθεί με δύο δόσεις ενός εμβολίου και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια θάνατοι αποφεύχθηκαν από το 2000 και μετά.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό κατηγόρησε την «αυξανόμενη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια» που παρουσιάζεται την τελευταία δεκαετία στη Βόρεια Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου για ορισμένα ξεσπάσματα αποτρέψιμων παιδικών ασθενειών. «Η συμβουλή μου προς όλες τις οικογένειες είναι, ακούστε τους γιατρούς σας, μιλήστε με τους γιατρούς για το ποια εμβόλια είναι σωστά για τα παιδιά (…) αυτή είναι μια τραγωδία που κανείς δεν θέλει να βιώσει. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνά η οικογένεια αυτή τη στιγμή», είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γουίνιπεγκ.

Τον Φεβρουάριο ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι πάνω από τις μισές χώρες του κόσμου θα διατρέξουν υψηλό κίνδυνο για ξέσπασμα ιλαράς μέχρι τα τέλη του έτους, αν δεν ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα. Στο Οντάριο, την πολυπληθέστερη επαρχία του Καναδά, έχουν αναφερθεί 22 κρούσματα φέτος και τα 15 από αυτά σε ταξιδιώτες. Από το 2013 μέχρι το 2023 τα κρούσματα ήταν μόνο 101.

Ο Καναδάς εξάλειψε την ιλαρά το 1998 χάρη στους εκτεταμένους εμβολιασμούς. Ως αποτέλεσμα, τα κρούσματα στο Οντάριο συνήθως συνδέονται με ταξίδια στο εξωτερικό και συχνά αποκαλούνται «εισαγόμενη ιλαρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

