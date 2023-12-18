Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα, Δευτέρα για συζήτηση το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Yπουργείου Εργασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η τροπολογία Καιρίδη για τους μετανάστες, που χορηγεί σε αλλοδαπούς άδειες παραμονής για εργασία. Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Η τροπολογία Καιρίδη δίνει τη δυνατότητα παροχής άδειας διαμονής για εργασία σε παράνομους μετανάστες που εργάζονται τα τελευταία 3 χρόνια και ως τις 30 Νοεμβρίου στη χώρα, φέρουν βεβαίωση εργοδότη και έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

«Φέραμε μια περιορισμένη ρύθμιση, πολύ καλά σχεδιασμένη» επισήμανε μιλώντας το πρωί της Δευτέρας, στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου επισήμανε ότι «η μεταναστευτική πολιτική δεν αλλάζει». Ερωτηθείς για την αντίθεση που εξέφρασε στην τροπολογία ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι «κάναμε μια ρύθμιση που απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά. Δεν δημιουργούμε φάρο. Αφορά αφίξεις πριν το 2021» προσθέτοντας ότι «τον κύριο σαμαρά το σέβομαι απόλυτα όπως και όλοι στη ΝΔ».

«Υπάρχει ο πάγιος μηχανισμός να δίνονται χαρτιά σε μη μόνιμους ήδη από το 2014. Υπάρχει μια οριζόντια ρύθμιση εδώ και 7 χρόνια να μπορεί να αιτηθεί. Εμείς αυστηροποιούμαι αυτή τη ρύθμιση» τόνισε ο κ. Καιρίδης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ γρήγορο μηχανισμό ασύλου, που ξεκίνησε επί Σαμαρά και τόνισε ότι θα δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στην ολομέλεια ακόμα και για τους πιο καχύποπτους.

