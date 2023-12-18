Ως έναν «πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομίας που πρόκειται να παίξει ακόμα πιο αποφασιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης τον κλάδο που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, μιλώντας σήμερα στο Digital Economy Forum το οποίο διοργανώνει. Είχε προηγηθεί πρωϊνό εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, στον χώρο του συνεδρίου.

«Είναι τέτοια η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας που είμαστε μπροστά σ' έναν επαναστατικό μετασχηματισμό, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, γι' αυτό εξάλλου μιλάμε για την 4η βιομηχανική επανάσταση» σημείωσε ο Στ. Κασσελάκης, σχολιάζοντας πως «όπως κάθε επανάσταση, έτσι και αυτή έχει τους εχθρούς αλλά και τους φίλους της», καθώς άλλοι «δαιμονοποιούν την τεχνολογική πρόοδο» και άλλοι «την αποθεώνουν».

«Οι πολιτικές λοιπόν που βρίσκονται πίσω από τη χρήση της τεχνολογίας είναι αυτές που καθορίζουν το πρόσημο της» τόνισε, προσθέτοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η ψηφιακή μετάβαση μπορεί, και πρέπει, να λειτουργήσει ανθρωποκεντρικά προς όφελος της κοινωνίας, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της εργασίας των ανθρώπων».

Συνεχίζοντας, στηλίτευσε την «αναποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των κονδυλίων» και την «έλλειψη δίκαιης κατανομής, καθώς υπάρχει σαφής μεροληψία υπέρ των μεγάλων και ισχυρών ομίλων», υπογραμμίζοντας πως «αυτά αποκαλύπτουν το πραγματικό νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Επιπλέον, ως προς το θεσμικό πλαίσιο, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο που έφερε την περασμένη χρονιά η κυβέρνηση της ΝΔ για τη χρήση στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών ως «προχειρογραμμένο, διάτρητο νομικά κείμενο, με πλήθος ασαφειών και σοβαρών ελλείψεων, που άφηνε έκθετους τους πολίτες και τους εργαζόμενους», το οποίο, όπως τόνισε, βελτιώθηκε «μετά από τις καίριες προτάσεις-προσθήκες του ΣΥΡΙΖΑ».

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί και την ανάλογη σοβαρότητα. Δεν μπορεί να παίζουμε με τέτοια θέματα με όρους φθηνής επικοινωνίας, του τύπου "η Ελλάδα ηγείται της 4ης βιομηχανικής επανάστασης"» υπογράμμισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «επιπολαιότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια «δίκαιη ψηφιακή μετάβαση ως πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας».

- Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης και Εθνικής Επιτροπής Τομέα Ψηφιακών Δεξιοτήτων, συνδεδεμένης με κλάδους και πανεπιστήμια.

- Συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και υγιής ανταγωνισμός.

Η χώρα οφείλει να έχει σχέδιο ώστε να μην καταναλώνει μόνο έτοιμες ψηφιακές λύσεις που αγοράζονται απ΄έξω και αυξάνουν το έλλειμα αλλά πρέπει να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή προϊόντων, ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών.

- Ψηφιοποίηση του Δημοσίου με ασφάλεια για τους πολίτες και τις συναλλαγές, ενώ παράλληλα να ενθαρρυνθούν με κίνητρα και οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να ενσωματώσουν σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, που θα παρέχονται κεντρικά.

- Ψηφιακές δεξιότητες για όλες/ους, πρόσβαση στο διαδίκτυο και εξοπλισμός ώστε να περιορίσουμε τον ψηφιακό αποκλεισμό και τη δημιουργία νέων ανισοτήτων. Στη νέα εποχή δεν πρέπει να μεταβούμε όλοι μαζί και να μην αφήσουμε ανθρώπους πίσω. Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου του πληθυσμού αλλά και στην επιμόρφωση εργαζομένων που στο εγγύς μέλλον κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Μόλις το 2% των ατόμων άνω των 65 ετών έχει ψηφιακές δεξιότητες άνω του μέσου όρου ενώ το 78% εξ αυτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή. Πώς αυτοί θα παραμείνουν ενεργοί στη νέα εποχή, να μάθουν να κάνουν τις ψηφιακές συναλλαγές τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και έργα με αυτή τη στόχευση.

- Εξασφάλιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η ασφάλεια των δημοσίων δεδομένων ενάντια στο φαινόμενο Data Mining και κακόβουλων επιθέσεων που οδηγούν σε ψηφιακό ολοκληρωτισμό.

- Κυβερνοασφάλεια παντού. Νέα αρχιτεκτονική και εργαλεία για το κράτος, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες με στόχο την ασφάλεια κρίσιμων συστημάτων, δεδομένων και υπηρεσιών. Είναι αναγκαία η ολοκλήρωση του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης Κρίσιμων Υποδομών και η δημιουργία τοπικών μονάδων τέτοιου χαρακτήρα σε κρίσιμες υποδομές του Δημοσίου που είναι τράπεζες δεδομένων.

- Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να προσλάβει με ανταγωνιστικούς μισθούς και συνθήκες εργαζόμενους στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο να φεύγουν στο εξωτερικό νέοι επιστήμονες που απέκτησαν εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα, επειδή εκεί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Δεν μπορούμε να αιμοδοτούμε άλλες χώρες με καταρτισμένο προσωπικό με αποτέλεσμα να χάνουμε σαν κοινωνία τα νέα παιδιά αλλά να χάνουν και οι επιχειρήσεις όπως αυτές που συμμετέχουν στο ΣΕΠΕ που δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο δυναμικό για την ανάπτυξή τους.

- Απορρόφηση των κονδυλίων για την ψηφιακή μετάβαση με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, καλοσχεδιασμένα έργα που βγαίνουν στην ώρα τους και ολοκληρώνονται στην ώρα τους, ώστε η αγορά να μπορεί να συμμετέχει χωρίς αποκλεισμούς και με καθαρό διάδρομο ώστε να πραγματοποιούν τον προγραμματισμό τους. Αυτό απαιτεί μια καλή θεσμική διαβούλευση μεταξύ πολιτείας και της αγοράς με σαφής ρόλους και όρια ώστε να πετύχουμε την Ψηφιακή Σύγκλιση με την Ευρώπη.

- Ψηφιακές υποδομές στην ευρυζωνικότητα, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, σύγχρονος εξοπλισμός στις δημόσιες δομές και στα πανεπιστήμια ώστε να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να τρέξουν την Ψηφιακή Μετάβαση.

«Δεν έχουμε μαγικές λύσεις. Έχουμε όμως θέσεις και στρατηγική που συμβαδίζουν με την ανάγκη για υπεύθυνη καινοτομία και μια ανθρωποκεντρική εφαρμογή της ψηφιακής και τεχνολογικής εξέλιξης που θα προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, χαρίζοντας του, παράλληλα, τα οφέλη της» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κλείνοντας την ομιλία του, και δεσμεύτηκε πως θα εργαστεί έτσι ώστε η ψηφιακή μετάβαση να είναι «δίκαιη» και να εξασφαλιστεί η «βιώσιμη ανάπτυξη» του κλάδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.