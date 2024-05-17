Μιλώντας απόψε Παρασκευή στη Φλώρινα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι «την 9η Ιουνίου οι πολίτες αξίζει να στείλουν ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας στην κυβερνητική αλαζονεία όπου η απάντηση για τη διαφθορά, την ατιμωρησία, τις ανισότητες και τα καθημερινά προβλήματα, είναι το 41%. Εμείς θα μπούμε φραγμός σε αυτήν τη συμπεριφορά που περιφρονεί τα προβλήματά σας».



«Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ευημερία και προοπτική για όλους τους Έλληνες» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Σχετικά με τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ ότι θα ενεργοποιήσει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν είχα ακούσει τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπάρχουν θεσμοθετημένοι τέτοιοι μηχανισμοί. Μίλησα με οικονομολόγους και συναδέλφους στις Βρυξέλλες, δεν γνώριζαν τίποτα. Σήμερα ο κ. Σκέρτσος σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θα ζητηθεί να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή για τη σημερινή ακρίβεια, όπου στη χώρα μας καταγράφεται υπερτετραπλάσιος ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μητσοτάκης σας απαντά: “ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι”».«Είμαστε δίπλα στη δημιουργική Ελλάδα και όχι στην παρασιτική Ελλάδα των ολιγαρχών, που επειδή ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναδεικνύουν τον διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Είδατε καμία συζήτηση προ των ευρωεκλογών; Τους κάλεσα όλους σε debate. Κανείς δεν έρχεται. Ο κ. Κασσελάκης δεν ξέρει τα θέματα, ο κ. Μητσοτάκης τα ξέρει, αλλά έχουμε άλλους στόχους. Ο δικός μας στόχος είναι η μακροπρόθεσμη ευημερία του λαού. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η εξουσία για την εξουσία» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.«Δεν είναι μόνο οι υποκλοπές, είναι η ασέβεια στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί εν έτει 2024 σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα να βγαίνει αντισυνταγματικός ο νόμος της συγκάλυψης, να ορίζει το ΣτΕ “ενημερώστε τον για την αιτιολογία της υποκλοπής”, και οι μυστικές υπηρεσίες να αρνούνται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις της ανώτατης δικαιοσύνης. Δεν κάνω αυτόν τον αγώνα για προσωπικούς λόγους, αλλά ως υπεύθυνος πολίτης και δημοκράτης γιατί δεν δέχομαι κάποιοι να προσβάλλουν τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία και κράτος δικαίου. Είναι μαύρη κηλίδα στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οι υποκλοπές και η συγκάλυψη. Όπως είναι και τα Τέμπη» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην υποβάθμιση του κράτους δικαίου.«Έχουμε έναν αδύναμο Πρωθυπουργό, γιατί είναι ευάλωτος σε πολλά και διαφορετικά σκάνδαλα που πηγάζουν από το Μέγαρο Μαξίμου και τους στενούς του συνεργάτες» κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.