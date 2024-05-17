Λογαριασμός
Dua Lipa, Harry Styles και Ed Sheeran συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους Βρετανούς κάτω των 40 ετών! - Και κροίσοι και σέξι…

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Hugh Grosvenor, ο έβδομος δούκας του Westminster

Η Dua Lipa

Ο Harry Styles και η Dua Lipa είναι μεταξύ των διασημοτήτων που περιλαμβάνονται στη «Λίστα Πλουσίων κάτω των 40 ετών» των Sunday TimesΣτην ηλικία των 33 ετών και στη 10η θέση της λίστας βρίσκεται ο τραγουδιστής του «Shape Of You», Ed Sheeran, ο οποίος στέφθηκε ο πλουσιότερος νέος μουσικός στο Ηνωμένο Βασίλειο με 340 εκατ. λίρες! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ο επόμενος πλουσιότερος Βρετανός ποπ σταρ κάτω των 40 ετών είναι το πρώην μέλος των One Direction, ο 30χρονος Harry Styles, ο οποίος κέρδισε 175 εκατ. λίρες από μουσικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

Ο βραβευμένος με Brit καλλιτέχνης, ο οποίος εμφανίστηκε στην ταινία του Christopher Nolan, «Dunkirk», έχει επίσης κάνει διάφορες επενδύσεις με έδρα το Μάντσεστερ. Ο τραγουδιστής του «As It Was» βρίσκεται στη 17η θέση της λίστα μαζί με τον αστέρα της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα.

Στη 19η θέση βρίσκεται η 16 φορές βραβευμένη με Grammy, Adele, με 170 εκατ. λίρες. Κοινή θέση (29η) κατέχουν ο ηθοποιός Daniel Radcliffe και η ποπ σταρ Dua Lipa, 28 ετών, με περιουσία που αγγίζει τα 90 εκατ. λίρες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Η Lipa, η οποία θα εμφανιστεί ως επικεφαλής στο φεστιβάλ Glastonbury τον Ιούνιο, κυκλοφόρησε πρόσφατα το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, «Radical Optimism», το οποίο εκτοξεύτηκε στην κορυφή των βρετανικών charts.  

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Hugh Grosvenor, ο έβδομος δούκας του Westminster, με 10,1 δισεκατομμύρια λίρες.

Η πλειονότητα των ατόμων που περιλαμβάνονται στη λίστα «Πλούσιοι κάτω των 40 ετών» απέκτησαν με την αξία και τον κόπο τους τα χρήματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι (9 στον αριθμό!), οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα στο χρήμα, σύμφωνα με τους «Sunday Times». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Dua Lipa Harry Styles Ed Sheeran
