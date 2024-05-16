Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μπροστά σε μια νέα υπόθεση γυναικοκτονίας φαίνεται πως βρίσκονται οι Αρχές, καθώς η γυναίκα που βρέθηκε μαχαιρωμένη στην κοιλιά σε κεντρικό δρόμο στο Μενίδι είχε καταγγείλει τρεις φορές τον πρώην σύντροφό της για ενοδοικογενειακή βία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου του θύματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr. η πρώτη καταγγελία του θύματος με καταγωγή από την Αλβανία είχε γίνει το 2013 και τότε είχε βγει απόφαση που απαγόρευε στον σύντροφό της, επίσης από την Αλβανία, να μένει στο σπίτι.

Ωστόσο, έπειτα από πέντε χρόνια ο άνδρας επέστρεψε.

Το 2022 έγινε δεύτερη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr η τρίτη καταγγελία έγινε το Μεγάλο Σάββατο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί της πρότειναν να μεταφερθεί σε δομή, αλλά εκείνη είχε αρνηθεί.

Η γυναίκα είχε πάρει και το panic button, αλλά δυστυχώς δεν το ενεργοποίησε.

Ο σύντροφός της δικαζόταν αύριο για την καταγγελία που είχε υποβάλει το θύμα.

Το θύμα εντόπισαν περίοικοι γύρω στις 6 το πρωί στη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Αριστοτέλους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, όπου τη βρήκαν μπρούμυτα, θανάσιμα μαχαιρωμένη στην κοιλιακή χώρα, ενώ δίπλα της ήταν ένα μαχαίρι.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι ο δράστης να της είχε στήσει καρτέρι θανάτου και όταν την είδε, τη σκότωσε.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και διενεργούνται έρευνες, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν κοντά κάμερες κλειστού κυκλώματος.

