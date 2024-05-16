Νεκρός μέσα σε πηγάδι βρέθηκε ένας αλλοδαπός άνδρας σήμερα το πρωί, στην περιοχή Φακίστρα Μεσσήνης, στη Μεσσηνία.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν χθες το βράδυ από οικείο πρόσωπο του αλλοδαπού ότι είχαν χαθεί τα ίχνη του άνδρα και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για την ανεύρεσή του.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε τελικά σήμερα το πρωί από πυροσβέστες και μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια θανάτου του αλλοδαπού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

