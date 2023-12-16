Νέα τοποθέτηση Γεωργιάδη για την τροπολογία: «Θα βάλει τάξη σε μία υφιστάμενη πραγματικότητα»

Στον απόηχο των χθεσινών αντιδράσεων για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες και προβλέπει τη σύνδεση εργασίας και διαμονής των παράτυπων μεταναστών, ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του επανέρχεται στο θέμα, αναφέροντας ότι η τροπολογία επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια υφιστάμενη πραγματικότητα.

Ειδικότερα, ο κ Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η τροπολογία αυτή κατά την γνώμη μου προσπαθεί να βάλει τάξη σε μία υφιστάμενη πραγματικότητα που ο καθένας μας αποκλείεται να μήν την έχει συναντήσει στον Κοινωνικό του περίγυρο. Λαθρομετανάστες που ζουν και εργάζονται παρανόμως με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και κάποιους από αυτούς να ισχυρίζονται ότι εάν είχαν την δυνατότητα θα ασφαλίζονταν και θα εργάζονταν νόμιμα. Σε εποχές τόσο μεγάλης ελλείψεως εργατικού Δυναμικού για μένα ως Υπουργού Εργασίας αυτό είναι λάθος και πολυτέλεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αντιλαμβάνομαι και δεν σέβομαι τις γνήσιες ανησυχίες συμπολιτών μου για την επίπτωση της στο καθαυτό Μεταναστευτικό ζήτημα. Ας το συζητήσουμε καλόπιστα λοιπόν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εργασίας:

«Εμένα ο ελεύθερος σοβαρός διάλογος με επιχειρήματα, πάντα μου άρεσε και μου αρέσει. Τα social media θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτόν εάν δεν είχαν τοξικότητα και κραυγές. Από τα πολλά μνμ που έχω λάβει για την επίμαχη διάταξη -τα περισσότερα αρνητικά ομολογώ, αλλά το περίμενα-, σας δείχνω και ένα από τα πολλά θετικά που περιγράφει και το πρόβλημα που υφίσταται αλλά και την προσδοκία που δημιουργεί και για την οποία την εισηγηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

«Δεσμεύομαι να απαντήσω προσωπικά σε κάθε σχόλιο που κάνετε, εάν είναι κόσμια διατυπωμένο και εκφράζει καλόπιστες ανησυχίες. Δεν κρύβομαι, διότι ποτέ δεν έχω κρυφτεί για πολιτικές μου αποφάσεις, αντιθέτως θεωρώ καθήκον μου ως πολιτικού να εξηγώ στην Κοινή Γνώμη το γιατί λαμβάνω την μία ή την άλλη απόφαση. Δεν είμαστε τύραννοι αλλά Δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί και τελικά μόνον σε σας δίνουμε λόγο οι οποίοι και έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα να μας παύετε εάν πιστεύετε ότι δεν κάνουμε την δουλειά μας σωστά. Από την άλλη όμως ο πολιτικός δεν είναι αυτός που λαμβάνει μόνον εύκολες και δημοφιλείς αποφάσεις αλλά πράττει αυτό που θεωρεί σωστό για τον τόπο του. Λάθη μπορούμε να κάνουμε αλλά μήν αμφισβητείτε τις προθέσεις μας», υπογραμμίζει ο υπουργός.

«Η τροπολογία αυτή κατά την γνώμη μου προσπαθεί να βάλει τάξη σε μία υφιστάμενη πραγματικότητα που ο καθένας μας αποκλείεται να μήν την έχει συναντήσει στον Κοινωνικό του περίγυρο. Λαθρομετανάστες που ζουν και εργάζονται παρανόμως με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και κάποιους από αυτούς να ισχυρίζονται ότι εάν είχαν την δυνατότητα θα ασφαλίζονταν και θα εργάζονταν νόμιμα. Σε εποχές τόσο μεγάλης ελλείψεως εργατικού Δυναμικού για μένα ως Υπουργού Εργασίας αυτό είναι λάθος και πολυτέλεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αντιλαμβάνομαι και δεν σέβομαι τις γνήσιες ανησυχίες συμπολιτών μου για την επίπτωση της στο καθαυτό Μεταναστευτικό ζήτημα. Ας το συζητήσουμε καλόπιστα λοιπόν», προσθέτει.

«Περιττό να πω ότι κάθε υβριστικό, ειρωνικό ή φτηνό σχόλιο για χαβαλέ, θα διαγράφεται και ο αποστολέας του θα μπλοκάρεται, διότι αυτοί είναι που ακυρώνουν με την συμπεριφορά τους τις τεράστιες δυνατότητες του μέσου για πραγματικό και γόνιμο διάλογο. Καλημέρα Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

