Κάθειρξη 30 ετών στον άνδρα που εισέβαλε στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι

Ο άνδρας που εισέβαλε στο σπίτι της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι το 2022 και επιτέθηκε με βαριοπούλα στον σύζυγό της καταδικάστηκε σήμερα από ομοσπονδιακό δικαστήριο σε κάθειρξη 30 ετών.

Σε μια πολιτικά υποκινούμενη επίθεση, ο Ντέιβιντ Ντιπέιπ μπήκε δια της βίας στο σπίτι της Δημοκρατικής Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Η Πελόζι, που τότε ήταν ακόμη πρόεδρος της Βουλής, βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντιπέιπ, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς υποκινήθηκε από ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας, παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ότι σκοπός του ήταν να πάρει την Πελόζι όμηρο.

Ο 44χρονος βρέθηκε ωστόσο αντιμέτωπος με τον σύζυγό της, τον Πολ, και τον χτύπησε στο κεφάλι με μια βαριοπούλα. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Οι ένορκοι τον είχαν κρίνει ένοχο τον περασμένο Νοέμβριο για απόπειρα απαγωγής ομοσπονδιακού αξιωματούχου και επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.

Ο Πολ Πελόζι, 82 ετών, υπέστη κρανιοεγκεφαλικό κάταγμα και άλλα τραύματα που τον επηρεάζουν μέχρι και σήμερα, όπως περιέγραψε σε επιστολή του προς το δικαστήριο πριν από τη σημερινή ανακοίνωση της απόφασης. Έχει μόνιμα μια μεταλλική πλάκα στο κεφάλι, υποφέρει από ζαλάδες, μόνιμη νευρική βλάβη στο αριστερό χέρι του και δυσκολεύεται να κρατήσει την ισορροπία του.

Σε ξεχωριστή επιστολή της η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, προέτρεψε τον δικαστή να επιβάλει μια «πολύ μακρά» ποινή. Σημείωσε ότι ο Ντιπέιπ, μπαίνοντας στο σπίτι, φέρεται να φώναξε «Πού είναι η Νάνσι;» - μια φράση που φώναζαν κάποιοι από τους εισβολείς στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησαν να ανατρέψουν την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.

Να σημειωθεί ότι ο Ντιπέιπ είναι Καναδός πολίτης, που ζούσε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα δικαστεί ξεχωριστά και από πολιτειακό δικαστήριο για τη διάρρηξη στο σπίτι και την απόπειρα δολοφονίας του Πολ Πελόζι, κατηγορίες που επιφέρουν ποινή από 13 χρόνια μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Σε αυτές τις κατηγορίες έχει δηλώσει αθώος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

