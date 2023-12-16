«Δεν αλλάζει το καθεστώς απονομής άδειας διαμονής, δεν αλλάζει η επταετία και συνολικά το πλαίσιο πολιτικής. Έρχεται μία διάταξη, η οποία, μάλιστα, δεν έρχεται νύχτα. Είναι μία διάταξη η οποία εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή και συζητήθηκε, η οποία είναι αυτό που λέμε μία one off, μία εφάπαξ ρύθμιση για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του '23 στην χώρα μας για τουλάχιστον τρία χρόνια και παίρνουν, υπό την προϋπόθεση λήψης βεβαίωσης από τον εργοδότη, άδεια διαμονής για εργασία, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί, αν παύσει αυτή η σχέση εξαρτημένης εργασίας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο δελτίο ειδήσεων του ALPHA, απαντώντας σε σχετική ερώτηση με αφορμή την δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

«Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για το διηνεκές. Δηλαδή, δεν θα ισχύει από δω και πέρα, πρώτον. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια μιας βεβαίωσης εργασίας» πρόσθεσε.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η τροπολογία δεν αφορά αυτούς οι οποίοι έρχονται από εδώ και πέρα. «Αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους. Έχει υπολογιστεί ότι είναι μέχρι 28.000 και αυτό δεν βγαίνει αόριστα, γιατί τον χρόνο οι άνθρωποι που λαμβάνουν αυτή την άδεια είναι 7.000. 'Αρα, αυτή η διαφορά στα τρία χρόνια που είναι για one off, μια εφάπαξ δηλαδή ρύθμιση, υπολογίζεται ότι είναι επί τέσσερα, 4Χ7= 28. Και το ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Κυρίως δύο. Πρώτον, ρυθμίζεται μια κατάσταση, καταγράφονται και ταυτοποιούνται άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στη χώρα μας, βρίσκονται στη χώρα μας, δεν είναι καταγεγραμμένοι. 'Αρα, αυτό βοηθάει στην ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια τάξη. Αντιμετωπίζεται η μαύρη εργασία και βέβαια έρχονται έσοδα στη χώρα. Γίνεται σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη. Έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν στη χώρα για πολλούς περισσότερους και με όχι τόσο αυστηρά κριτήρια» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν αλλάζει το καθεστώς λήψης άδειας διαμονής στην χώρα, παραμένουν τα εφτά έτη.

Για το ζήτημα της οπαδικής βίας ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι αυτή τη φορά αυτά τα οποία είπαμε θα γίνουν, γιατί αν δεν γίνουν δεν θα ανοίξουν τα γήπεδα. «Με λίγα λόγια, όποιο γήπεδο δεν έχει τις κάμερες με τις προδιαγραφές ευκρίνειας της UEFA, ορατές από τις αρχές και δεν κάνει η ομάδα, η ΠΑΕ, γιατί αυτή έχει υποχρέωση, ταυτοποίηση αυτού που εισέρχεται με το ονομαστικό εισιτήριο και την ταυτότητά του, το γήπεδο αυτό δεν θα ανοίξει» είπε.

«Όσο καλά και να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα στα γήπεδα, εάν δεν αντιμετωπιστούν, δεν συλληφθούν και δεν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και δεν εκτελέσουν την ποινή τους όσοι καταδικαστούν, τότε μπορεί να φύγουν από τα γήπεδα και να συνεχίσουν να δρουν στις πλατείες, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, οπουδήποτε» πρόσθεσε.

Για το ζήτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία αφού σημείωσε ότι οι συζητήσεις πριν την ώρα τους, αυτή τη στιγμή, δεν ωφελούν σε κάτι, είπε «και δεν αναφέρομαι στον αρχιεπίσκοπο - με απόλυτο σεβασμό ακούμε τις απόψεις του. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και αυτά που συζητήσαμε κι αυτά που θα συζητήσουμε. Η εισαγόμενη ακρίβεια, οι αυξήσεις των μισθών, όλα όσα νομοθετούμε. Θεωρώ, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε τα πράγματα στην ώρα τους και ως προς τον γάμο και ως προς την αναγνώριση της υιοθεσίας, δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή ένας μόνο γονέας, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί κατά μόνας και ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας μπορεί να είναι παιδιά νομίμως υιοθετημένα από έναν πολίτη, από έναν άντρα, από μία γυναίκα και να μην μπορούν ενώ συγκατοικεί αυτός ο άνθρωπος με κάποιον άλλον, να έχει αυτή την επέκταση των δικαιωμάτων και στον δεύτερο».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλήσατε για την εισαγόμενη ακρίβεια. Είναι η φράση την οποία έχω ακούσει τόσες χιλιάδες φορές αυτό το διάστημα. Υπάρχει ένα παράδοξο που δεν έχει απαντήσει κανείς στην κυβέρνηση. Γιατί σε αυτή τη ρημάδα την εισαγόμενη ακρίβεια, στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες που εισπράττουν την ίδια εισαγόμενη ακρίβεια, οι τιμές στα περισσότερα προϊόντα είναι πιο χαμηλές απ' ό,τι είναι στη χώρα μας. Και το εντυπωσιακότερο όλων, οι τιμές σε προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα είναι πιο φτηνές στο εξωτερικό απ' ό,τι είναι στη χώρα μας.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αν δεν ήταν εισαγόμενη ακρίβεια και ήταν δική μας ακρίβεια, μέχρι και «ακρίβεια Μητσοτάκη», όπως την είχε χαρακτηρίσει πολλές φορές και τη χαρακτηρίζει η Αντιπολίτευση, τότε δεν θα βάζαμε σε έναν πίνακα το σύνολο των χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο - η χώρα μας μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια είναι λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - θα συζητούσαμε για την δική μας την ακρίβεια, όπως κάποτε συζητούσαμε για την δική μας την οικονομική κρίση. Πάμε, λοιπόν. Σε κάποια προϊόντα είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και συνολικά είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε κάποια άλλα όπως το κρέας την ενέργεια, στα φρούτα, στα λαχανικά και στην εστίαση είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ούτε είναι λόγος το ένα να λέμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα ούτε είναι λόγος το δεύτερο να πανηγυρίζουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα; Είναι το πιο δύσκολο, το πιο έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει καθημερινά, όχι με μαγικές συνταγές, με δύο τρόπους: Ο ένας είναι με ελέγχους, που ήταν μια άγνωστη λέξη μέχρι το 2019-2020 στη χώρα μας.

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημείωσε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, το ωρομίσθιο έχει αυξηθεί κατά 20% στην χώρα μας. «Από την προπροηγούμενη στην προηγούμενη χρονιά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αυξήθηκε 8%» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.