Έκρηξη σημειώθηκε απόψε Παρασκευή στη Στρατιωτική Ακαδημία Επικοινωνιών Μπουντιόνι, στην Αγία Πετρούπολη, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο RIA επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους ένας κάτοικος ανέφερε μια έκρηξη στη στρατιωτική ακαδημία. Σύμφωνα με το Baza, ένα κανάλι στο Telegram που συνδέεται με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Όλα τα θύματα μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο του Υπουργείου Άμυνας.

Ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι «το περιστατικό δεν είναι τρομοκρατικής φύσης», αλλά πυρομαχικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που εξερράγησαν.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.