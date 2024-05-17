Στη νέα προβλήτα της Γάζας από την Κύπρο το πρώτο πακέτο βρετανικής βοήθειας

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Παραδόθηκε για πρώτη φορά σήμερα στη νέα προσωρινή τεχνητή προβλήτα στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας πακέτο βρετανικής ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε αναχωρήσει ;προ ημερών από την Κύπρο.

Σύμφωνα με το Foreign Office, η βοήθεια περιλαμβάνει σχεδόν 100 τόνους υλικών, συγκεκριμένα 8.400 συσκευασίες κατασκηνωτικού εξοπλισμού. Είναι το πρώτο μέρος ενός συνολικού πακέτου βοήθειας αξίας 2 εκ. λιρών βρετανικής βοήθειας που θα παραδοθεί μέσω Κύπρου, αξιοποιώντας την πρωτοβουλία της Λευκωσίας για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Είχε προηγηθεί εξέταση του ανθρωπιστικού υλικού στο λιμάνι της Λάρνακας. Αυτές οι σκηνές θα παραδοθούν μέσα στη Γάζα αμέσως μόλις σταθεί εφικτό.

Τις προσεχείς εβδομάδες θα παραδοθεί περαιτέρω βοήθεια από τους Βρετανούς μέσω της ίδιας οδού, συγκεκριμένα ακόμα 2.000 σετ κάλυψης, 900 σκηνές, 5 ανυψωτικά φορτηγά και 9.200 σετ υγιεινής.

Ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έκανε λόγο για «κορύφωση μιας ηράκλειας κοινής διεθνούς προσπάθειας», ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών λόρδος Κάμερον σημείωσε ότι πρόκειται για στιγμή «ορόσημο».

Η βρετανική κυβέρνηση καθιστά σαφές ότι δεν θεωρεί τον Κυπριακό Θαλάσσιο Διάδρομο υποκατάστατο για την παροχή βοήθειας μέσω χερσαίων οδών και συνεχίζει να καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τη δέσμευση για τουλάχιστον 500 φορτηγά με βοήθεια στη Γάζα καθημερινά μέσω χερσαίων διαβάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

