Νικολογιάννης: «Το αβαντάζ του Κόντη και η ατάκα του που είναι όλο το νόημα για τον Παναθηναϊκό»

Για την τοποθέτηση του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πώς θα πορευθεί στα δυο καυτά ματς που απομένουν ως το τέλος της σεζόν μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



Συζητώντας με τους Τάσο Νικολόπουλο-Νίκο Ζέρβα, σημείωσε ότι ο Έλληνας τεχνικός θα δουλέψει πολύ στην ψυχολογία και έχει ως αβαντάζ ότι είναι πολύ αγαπητός από την προηγούμενη θητεία του στ’ αποδυτήρια.



Επικαλέστηκε λοιπόν την ατάκα «να συνδεθούμε ξανά με τον κόσμο» από την πρώτη του ομιλία και σημείωσε ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η επιστροφή στο υγιές κλίμα που εξέπεμπε η ομάδα τα 2,5 προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

