Γάζα: Η Χαμάς διαμηνύει ότι απορρίπτει κάθε στρατιωτική παρουσία στην παλαιστινιακή γη

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εξέδωσε σήμερα Παρασκευή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσωρινή προβλήτα που κατασκεύασε ο αμερικανικός στρατός στ' ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας (για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας) δεν είναι εναλλακτική λύση στο άνοιγμα όλων των χερσαίων σημείων διέλευσης υπό την παλαιστινιακή επίβλεψη, διαμηνύοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία στην παλαιστινιακή γη.

Το πρώτο πακέτο βρετανικής ανθρωπιστικής βοήθειας έφθασε νωρίτερα στη νέα προβλήτα της Γάζας από την Κύπρο, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάσης Γκαβός.

Σύμφωνα με το Foreign Office, η βοήθεια περιλαμβάνει σχεδόν 100 τόνους υλικών, συγκεκριμένα 8.400 συσκευασίες κατασκηνωτικού εξοπλισμού. Είναι το πρώτο μέρος ενός συνολικού πακέτου βοήθειας αξίας 2 εκατ. λιρών βρετανικής βοήθειας που θα παραδοθεί μέσω Κύπρου, αξιοποιώντας την πρωτοβουλία της Λευκωσίας για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Είχε προηγηθεί εξέταση του ανθρωπιστικού υλικού στο λιμάνι της Λάρνακας. Αυτές οι σκηνές θα παραδοθούν μέσα στη Γάζα αμέσως μόλις σταθεί εφικτό.

Τις προσεχείς εβδομάδες θα παραδοθεί περαιτέρω βοήθεια από τους Βρετανούς μέσω της ίδιας οδού, συγκεκριμένα ακόμα 2.000 σετ κάλυψης, 900 σκηνές, 5 ανυψωτικά φορτηγά και 9.200 σετ υγιεινής.

Ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έκανε λόγο για «κορύφωση μιας ηράκλειας κοινής διεθνούς προσπάθειας», ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών λόρδος Κάμερον σημείωσε ότι πρόκειται για στιγμή «ορόσημο».

Η βρετανική κυβέρνηση πάντως καθιστά σαφές ότι δεν θεωρεί τον Κυπριακό Θαλάσσιο Διάδρομο υποκατάστατο για την παροχή βοήθειας μέσω χερσαίων οδών, και συνεχίζει να καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τη δέσμευση για τουλάχιστον 500 φορτηγά με βοήθεια στη Γάζα καθημερινά μέσω χερσαίων διαβάσεων.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

