Σοκάρει η αγριότητα ενός βίντεο από το 2016 που δείχνει τον ράπερ Σον «Diddy» Κομπς, κατά κόσμον «Puff Daddy», να χτυπάει με απίστευτη σκληρότητα και να σέρνει, την πρώην σύντροφό του Κέισι Βεντούρα σε ένα διάδρομο ξενοδοχείου.



Το οπτικό υλικό που προέρχεται από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, δημοσιοποίησε το CNN. Στο βίντεο φαίνεται ο διάσημος ράπερ Puff Daddy να φοράει μια πετσέτα και να κυνηγάει την κοπέλα που φαίνεται ότι επιχειρούσε να διαφύγει κουβαλώντας μια βαλίτσα, να τη ρίχνει στο πάτωμα, να την κλωτσάει με μανία, και κατόπιν να τη σέρνει, μέσα στο ξενοδοχείο.



Puff Daddy και Βεντούρα, που ήταν μαζί για 11 χρόνια (από το 2007 μέχρι το 2018) κατέληξαν σε μια άγνωστη συμφωνία και η αγωγή αποσύρθηκε. Το CNN επικοινώνησε με τη Βεντούρα που αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πάντως, ο δικηγόρος της Βεντούρα, Ντάγκλας Χ. Γουίγκντορ, σχολίασε: «το συγκλονιστικό βίντεο επιβεβαίωσε περαιτέρω την ανησυχητική συμπεριφορά του κ. Κομπς. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν το θάρρος και το σθένος που επέδειξε η κυρία Βεντούρα για να το φέρει (το βίντεο) στο φως».

Από τον Νοέμβριο, ο Κομπς αντιμετωπίζει άλλες πέντε μηνύσεις με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και οι υποθέσεις παραμένουν ενεργές.

Πηγή: skai.gr

