«Η στρατηγική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό βασίζεται σε δύο πυλώνες: Όχι στο παράνομο, ναι στο λελογισμένα νόμιμο. Η χώρα δεν αλλάζει μεταναστευτική πολιτική. Η χώρα έχει μια αυστηρή πολιτική ενάντια στην παράνομη διακίνηση και είναι υπέρ των λελογισμένων νόμιμων οδών μετανάστευσης», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης που ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας, νωρίτερα σήμερα, στον απόηχο της δήλωσης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε σχέση με την τροπολογία για την άδεια διαμονής σε εργαζόμενους αλλοδαπούς.

«Έχουμε πρόβλημα συρρίκνωσης του ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδας μας», ανέφερε ο Δημήτρης Καιρίδης και πρόσθεσε ότι «η νόμιμη μετανάστευση μπορεί να γίνει μοχλός λελογισμένα, με όρους και κανόνες», σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας, μοχλός αναπτυξιακός. «Εάν δεν τον αξιοποιήσουμε, κινδυνεύουμε να ρίξουμε ρυθμούς στην ανάπτυξή μας και στην οικονομία μας», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

|Χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά στη νόμιμη μετανάστευση. Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός επιτάχυνση του διοικητικού μηχανισμού της νόμιμης μετανάστευσης. Σήμερα έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, όποιος έχει συναλλαχθεί με τις αποκεντρωμένες, όποιος έχει προσπαθήσει, μέσα από τα προξενεία, όποιος ξέρει τις δυσκολίες, που έχουμε να εφαρμόσουμε τη συμφωνία με το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, το κατανοεί. Χρειάζονται νέες διμερείς συμφωνίες, με χώρες που εμείς επιλέγουμε, όπως η Γεωργία, όπως η Μολδαβία, οι οποίες θα φέρουν προσωπικό με όρους και κανόνες. Η ρύθμιση που καταθέσαμε, δεν είναι νομιμοποίηση, όπως γράφεται από κάποιους εκ του πονηρού, δεν δίνει κανένα δικαίωμα, πέραν της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ούτε οικογενειακής επανένωσης, ούτε μόνιμης διαμονής, ούτε πολλώ δε μάλλον ιθαγένειας, όπως κάνουν οι Γερμανοί. Δεν αφορά νεοεισερχόμενους, δεν αφορά καν ανθρώπους που ήρθαν το 2022 ή το 2023. Αφορά ανθρώπους που ήρθαν πριν το 2021, που είναι εδώ τρία χρόνια, και που κυρίως, έχουν συμβόλαιο εργασίας και με λευκό ποινικό μητρώο», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε στο ζήτημα της άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, επικαλούμενος τα ηχηρά διαβήματα των βουλευτών της περιφέρειας, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση και ειδικά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για τους κινδύνους επιβράδυνσης στην αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία, εξαιτίας των χιλιάδων ελλείψεων εργατών γης και γενικότερα εργαζομένων σε πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων. Έτσι, απευθύνθηκε ενδεικτικά και σε προσωπικό τόνο, στον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη, βουλευτή της ΝΔ που εκλέγεται στο Λασίθι: «Κύριε πρόεδρε απευθύνομαι ειδικά σε σας, γιατί είστε ένας από τους βουλευτές που πρόσφατα με επισκέφθηκε στο γραφείο μου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για να μου μεταφέρετε την αγωνία των τοπικών παραγωγικών φορέων, για την έλλειψη εργατών γης. Προέρχεστε από έναν νομό που πρωτοστατεί στην πρώιμη αγροτική παραγωγή, η Ιεράπετρα είναι περίπου τα μισά θερμοκήπια της χώρας».

Κάθε θερμοκήπιο χρειάζεται έναν εργαζόμενο περίπου ανά στρέμμα, είπε ο κ. Καιρίδης και απευθύνθηκε προσωπικά και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη που εκλέγεται στην Ηλεία. «Αν μιλάμε για 20.000 θερμοκηπίων της Ιεράπετρας, μιλάμε εύκολα για 30.000 εργάτες γης. 'Αλλοι βουλευτές μου μετέφεραν ότι για τα 3 δις αξία του ελαιολάδου στην πατρίδα μας, με τις τρέχουσες τιμές, υπάρχει κίνδυνος να μην μαζευτούν οι ελιές, να χάσουμε ένα, να χάσουμε ενάμισι δις, από έλλειψη εργατών γης. 'Αρα τα προβλήματα είναι πραγματικά, είναι εδώ και οφείλουμε, χωρίς ιδεοληψίες και κραυγές ή λαϊκισμούς να δίνουμε λύσεις», είπε ο κ. Καιρίδης. Παράλληλα υπογράμμισε πως και οι ειδικοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζουν πως για την πάταξη του παρανόμου, πρέπει να υπάρξουν νόμιμοι δίοδοι, λελογισμένης μετανάστευσης, με όρους και κανόνες.

Στο ίδιο κλίμα με όσα είπε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «είναι απολύτως αναληθές έως και αστείο, μια κυβέρνηση η οποία έχει τόσο κατηγορηθεί, από κάποιους εκ του πονηρού, για push backs και για αυστηρή τήρηση των συνόρων, να εγκαλείται ότι χαλαρώνει πολιτική και ανοίγει σύνορα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε πως η τροπολογία κάνει μια τομή και γι΄αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα την ψηφίσει. Ταυτόχρονα όμως σχολίασε πως η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε εγκληματική πολιτική, όταν, ως αντιπολίτευση, ισχυριζόταν ότι δεν φυλάσσονται τα σύνορα. «Θεωρώ πολύ θετικό που επιτέλους αναγνωρίζεται η ανάγκη για νόμιμες διόδους μετανάστευσης. Και όχι για την push backs κατά την ημέρα ή τη νύχτα», είπε ο κ. Ξανθόπουλος και πρόσθεσε πως δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που τροφοδότησε με αντιμεταναστευτικά αντανακλαστικά την ελληνική κοινωνία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε πως η τροπολογία νομιμοποιεί παρανόμως εισελθόντες, γιατί δεν είναι διακρατική συμφωνία. «Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν παράνομα στη χώρα και άρα δεν μπορείτε να μιλάτε για νόμιμη μετανάστευση. Από χθες πανηγυρίζουν οι Πακιστανοί. Γίνεται πάρτι κανονικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε ο κ. Χήτας.

«Κάνετε λάθος και επιμένετε να λαϊκίζετε και να ψεύδεστε. Η τροπολογία αφορά κυρίως νόμιμα εισελθόντες. Ανθρώπους που ήρθαν νόμιμα στην Ελλάδα. Αλβανούς που ήρθαν εδώ με άδεια και εργάστηκαν. Είναι το 80% των δικαιούχων, της πάγιας ρύθμισης που έχουμε με την 7ετία. Και για κάποιο λόγο έληξε η άδεια τους και δεν ανανεώθηκε», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ασύλου και πρόσθεσε πως η συντριπτική πλειονότητα όσων έρχονται παράνομα στην Ελλάδα, φεύγει από την Ελλάδα. «από το 2021 είχαμε 65.000 παράνομες αφίξεις, και 110.000 εκδόσεις προσφυγικών διαβατηρίων, δηλαδή 110.000 πήραν διαβατήρια και φύγανε».

Σε σχέση με όσα είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως «το μπάχαλο του 2015 και του 2016 και όλης της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε και στο Brexit και στην άνοδο της ακροδεξιάς». Στο κλίμα αυτό, συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε χάος στη φύλαξη και στο μεταναστευτικό και επικαλέστηκε τις μαρτυρίες του λιμενικού πως «είχαν εντολές να μην κάνουν τίποτα και να γίνονται οικιακές βοηθοί των διακινητών», εκείνη την περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.