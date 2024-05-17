Λογαριασμός
Με Ναν και Μπαλτσερόφσκι, αλλά χωρίς Σλούκα και Χουάντσο, στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός AKTOR

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, με τους Ναν και Μπαλτσερόφσκι να είναι διαθέσιμοι για το Game 2 με τον ΠΑΟΚ, ενώ στην Αθήνα έμειναν Σλούκας και Χουάντσο

Κέντρικ Ναν

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός AKTOR, εκεί όπου το βράδυ του Σαββάτου (18/5, 20:00) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, στο μεταξύ τους Game 2 για τα playoffs της Stoiximan Basket League.

Στην αποστολή των «πράσινων», οι οποίοι θα ψάξουν τη δεύτερη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά, συμπεριλήφθηκε τόσο ο Κέντρικ Ναν που ξεπέρασε το ελαφρύ διάστημα που είχε υποστεί στην αναμέτρηση της ομάδας του με τον Άρη, όσο και ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφκι, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του Game 1 και μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις.



Από την άλλη, στην Αθήνα έμειναν Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερναγκόμεθ, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Basket League
