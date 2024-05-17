Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός AKTOR, εκεί όπου το βράδυ του Σαββάτου (18/5, 20:00) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, στο μεταξύ τους Game 2 για τα playoffs της Stoiximan Basket League.



Στην αποστολή των «πράσινων», οι οποίοι θα ψάξουν τη δεύτερη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά, συμπεριλήφθηκε τόσο ο Κέντρικ Ναν που ξεπέρασε το ελαφρύ διάστημα που είχε υποστεί στην αναμέτρηση της ομάδας του με τον Άρη, όσο και ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφκι, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του Game 1 και μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Από την άλλη, στην Αθήνα έμεινανκαι, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

