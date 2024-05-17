Πήραν άδεια όλες οι ΠΑΕ της Stοixιman Super League

Κι οι 14 ομάδες που συμμετείχαν στη Stoiximan Super League 2023-2024 πήραν άδεια από την ΕΠΟ και θα συμμετάσχουν και στο επόμενο πρωτάθλημα, όπως και σε αυτό της Super League 2, όσον αφορά ΠΑΣ Γιάννινά και Κηφισιά.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τη διήμερη συνεδρίασή του, εξέτασε όλους τους φακέλους των ΠΑΕ της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League 1) και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.Χορηγεί την άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 στις ΠΑΕ: ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, ΛΑΜΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.Χορηγεί την άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1/Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 στις ΠΑΕ:ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης κατά τη συνεδρίασή του εξέτασε, επίσης, τον φάκελο της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών ΑΣ ΠΑΟΚ και χορηγεί άδεια συμμετοχής στο Champions League Γυναικών της UEFA (άδεια UEFA) και στην Α' Κατηγορία Γυναικών (άδεια Α' κατηγορία γυναικών) στην εν λόγω ομάδα.Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους».

