«Δεν μπορεί να υπάρξουν νικητές σε πυρηνικό πόλεμο». «Κινεζικός Δράκος» και «ρωσική αρκούδα» «βρυχώνται», προειδοποιώντας τη Δύση στο κοινό σινορωσικό ανακοινωθέν κατά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Το κλίμα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ ήταν θερμό.

Κίνα και Ρωσία σημειώνουν την ανησυχία τους για «αυξημένους στρατηγικούς κινδύνους ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των σχέσεων, περιλαμβανομένων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων».



Τα δύο κράτη ανακοίνωσαν «την επέκταση της κλίμακας των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων», και εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για τη διάδοση «αμερικανικών πυραύλων σε διάφορα μέρη του κόσμου που απειλούν Ρωσία και Κίνα».





«Επαναβεβαιώνουμε τη σοβαρή μας ανησυχία σχετικά με τις προσπάθειες των ΗΠΑ για παραβίαση της στρατηγικής ισορροπίας» αναφέρεται.



Το Πεκίνο και η Μόσχα υπέγραψαν την Πέμπτη κοινή δήλωση για την «εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε τη διήμερη κρατική επίσκεψή του στην Κίνα.

Η κοινή δήλωση για την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για μια «νέα εποχή» υπεγράφη από τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο καθώς τα δύο έθνη γιόρτασαν την 75η επέτειο των διπλωματικών δεσμών, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

🚨🇨🇳🇷🇺 Putin & Xi JinPing meet



Observe the two men behind carrying cases - this is both significantly symbolic & could be construed as deliberate in order to convey a message to the West…… pic.twitter.com/N41zwK0Vst — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 16, 2024

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης, ο Σι είπε στον Πούτιν ότι οι σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα συμβάλλουν στην «παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα».

«Η σταθερότητα και η ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας όχι μόνο εξυπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα και των δύο χωρών και των λαών τους, αλλά συμβάλλει επίσης στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», υποστήριξε ο Κινέζος ηγέτης.

Ο Σι επεφύλαξε μια μεγαλειώδη τελετή υποδοχής για τον Πούτιν. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου από την έναρξη της πέμπτης θητείας μετά τις εκλογές του Μαρτίου.

Η Κίνα και η Ρωσία κήρυξαν μια «χωρίς όρια» εταιρική σχέση τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε το Πεκίνο, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο Σι επισκέφτηκε τη Ρωσία τον Μάρτιο του περασμένου έτους και οι δύο συναντήθηκαν πιο πρόσφατα στο 3ο Φόρουμ Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος τον Οκτώβριο στην κινεζική πρωτεύουσα.

Putin has arrived in Beijing for a meeting with Xi Jinping.



China is about to deliver even more help for Russia’s war of aggression against Ukraine.



It’s must be clear for Westerners that they are facing an alliance:



China-Russia-Iran-North Korea pic.twitter.com/2zZPLPW4wT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2024

«Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας ενισχύονται συνεχώς παρά τα κατά καιρούς σκαμπανεβάσματα, και έχουν αντέξει στη δοκιμασία της αλλαγής του διεθνούς τοπίου», είπε ο Σι.

«Η σχέση έχει γίνει ένα καλό παράδειγμα για τις μεγάλες χώρες και τις γειτονικές χώρες να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη με σεβασμό και ειλικρίνεια και να επιδιώκουν τη φιλία και το αμοιβαίο όφελος».

Το Πεκίνο και η Μόσχα «αντεπεξήλθαν στις καταιγίδες και άντεξαν στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών, καθιερώνοντας ένα μοντέλο αμοιβαίου σεβασμού, ειλικρίνειας, αρμονίας και συνεργασίας μεταξύ μεγάλων και γειτονικών χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος ηγέτης.

Ο Κινέζος πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Πεκίνο είναι «έτοιμο να συνεργαστεί με τη Ρωσία για να παραμείνει ο ένας καλός γείτονας, καλός φίλος και καλός συνεργάτης που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, για να συνεχίσουν να εδραιώνουν τη διαρκή φιλία μεταξύ των δύο λαών και να επιδιώξουν από κοινού την αντίστοιχη εθνική ανάπτυξη και αναζωογόνηση και να υποστηρίξουν τη δικαιοσύνη στον κόσμο».

Vladimir Putin e comitiva sendo recebidos por Xi Jinping em Pequim para uma visita de 2 dias. O objetivo é consolidar ainda mais a parceria estratégica entre a Rússia e a China, com os chineses representando hoje os maiores aliados comerciais de uma Rússia isolada da Europa. pic.twitter.com/7JWTQGtK1D — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 16, 2024

Το Πεκίνο και η Μόσχα, είπε ο Σι, «θα πρέπει να πάρουν την 75η επέτειο των διπλωματικών δεσμών ως νέο σημείο εκκίνησης» στις διμερείς σχέσεις.

Οι δύο πλευρές θα πρέπει να «συνεργάσουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές στρατηγικές και να συνεχίσουν να εμπλουτίζουν τη διμερή συνεργασία, για να αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στις δύο χώρες και τους λαούς».

Ο Σι είπε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Πούτιν ώστε «από κοινού να κατευθύνουν τις διμερείς σχέσεις και να κάνουν νέα σχέδια για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς».

JUST IN: 🇷🇺 🇨🇳 Russian President Putin meets Xi Jinping in China. pic.twitter.com/adXZF2M3EL — BRICS News (@BRICSinfo) May 16, 2024

«Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των μεγάλων αναδυόμενων αγορών. Είναι κοινή στρατηγική επιλογή και των δύο χωρών να εμβαθύνουν τον στρατηγικό συντονισμό, να επεκτείνουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και να ακολουθήσουν τη γενική ιστορική τάση της πολυπολικότητας στον κόσμο και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης», πρόσθεσε.

Οι δυο ηγέτες αργότερα πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη Τύπου όπου ο Πούτιν είπε ότι ο ρωσοκινεζικός εμπορικός κύκλος εργασιών έφτασε σε ένα νέο ορόσημο, αγγίζοντας τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από τη συνάντηση με τον Σι και άλλους Κινέζους αξιωματούχους, ο Πούτιν έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Χαρμπίν, γνωστό ως «ΜΙΤ της Κίνας». Είναι ένα από τα κινεζικά ιδρύματα που έχουν δεχθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.